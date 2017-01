Journal des Transferts : pas encore d'accord pour Payet, le PSG en échec, Monaco résiste pour Falcao... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 16/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pas encore d'accord pour Payet, le PSG en échec, Monaco résiste à la Chine pour Falcao, deux nouvelles pistes à l'OM, une folie de Chelsea pour Müller... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. L'OM n'a pas trouvé d'accord avec West Ham pour Payet. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Pas encore d'accord pour Payet, mais... Ce lundi, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud se trouvait à Londres afin de négocier avec West Ham un éventuel transfert du milieu offensif Dimitri Payet. D'après les informations du média britannique Mirror, aucun accord n'a été trouvé entre les deux formations. En effet, l'OM refuserait pour l'instant de céder aux exigences financières des Hammers, qui réclameraient environ 35 millions d'euros pour l'international français. Bien évidemment, l'actuel 6e de Ligue 1 a encore du temps pour parvenir à un terrain d'entente avec West Ham, qui serait tout de même disposé à vendre Payet... 2. Pour épauler Cavani, le PSG piétine A la recherche d'une doublure pour Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à trouver son bonheur. Intéressé par le prêt de l'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi, le club de la capitale a vu ses deux offres refusées par les dirigeants anglais. Si la situation du Belge pourrait encore évoluer d'ici la fin du mercato, ce dossier s'annonce tout de même très compliqué. Dans le même temps, la piste menant au buteur de Crystal Palace Christian Benteke s'est envolé puisque le Diable Rouge a l'intention de terminer la saison en cours avec les Eagles. A mi-parcours du mercato en cours, une arrivée ne semble pas imminente côté parisien au poste d'avant-centre. Plus que deux semaines afin de trouver l'heureux élu... 3. Monaco résiste à la Chine pour Falcao Dimanche, le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev assurait que le leader de Ligue 1 avait reçu une offre conséquente venue de Chine pour un de ses joueurs. A en croire L'Equipe, ce serait bel et bien l'attaquant Radamel Falcao, qui se retrouverait dans les petits papiers du Tianjin Quanjian. Si le dirigeant monégasque a annoncé qu'il ne céderait pas ses cadres cet hiver, la porte n'est visiblement pas complètement fermée. Et pour cause, la formation asiatique, recalée suite à sa première offre de 50 millions d'euros, pourrait surenchérir et proposer 60 millions d'euros dans les prochains jours. Un chèque qui pourrait infléchir la position des dirigeants asémistes, qui avaient investi la même somme en 2013 pour déloger le Colombien de l'Atletico Madrid. Après deux saisons ratées du côté de Manchester United et Chelsea, revendre le Cafetero en récupérant le montant payé au moment de son arrivée constituerait un véritable coup de génie de la part de l'ASM. 4. L'OM a deux nouvelles pistes en défense ! Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille recherche en priorité un latéral gauche sur ce mercato d'hiver. D'après les informations du quotidien L'Equipe, le club phocéen dispose de deux nouvelles pistes à ce poste. Proposé aux dirigeants marseillais, le défenseur du PSV Eindhoven Jetro Willems figure sur les tablettes du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Dans le même temps, le dirigeant espagnol surveille avec attention la situation du joueur de l'Atletico Madrid Theo Hernandez. Frère de Lucas Hernandez, le latéral réalise de belles performances à l'occasion de son prêt à Alavès. Avant la fin de cette période des transferts, l'OM doit en tout cas absolument se renforcer à ce poste. 5. Une folie de Chelsea pour Müller ? Alors que les rumeurs d'un départ de Diego Costa vers la Chine restent d'actualité, Chelsea pourrait renforcer son secteur offensif cet hiver. A ce titre, le Sunday Express nous informe que le club londonien pourrait déclencher une offensive d'envergure pour recruter Thomas Müller. S'il vit une saison compliquée du côté du Bayern Munich, le champion du monde 2014 garde une très belle cote sur le marché des transferts. Le média britannique assure que les Blues seraient prêts à signer un chèque de 80 millions d'euros pour attirer l'Allemand à Londres. Difficile néanmoins de voir l'ogre bavarois se séparer d'un élément incontournable en cours de saison. En revanche, un rapprochement l'été prochain pourrait s'avérer plus judicieux de la part de Chelsea. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 16 janvier à 18h00. C'est officiel : - Prêté initialement pour toute la saison, le latéral gauche Elderson Echiejile revient à l'AS Monaco après un passage raté au Standard de Liège. - L'ailier du Bayern Munich Arjen Robben a prolongé son contrat jusqu'en juin 2018.

- En échec à West Ham, l'avant-centre de la Juventus Turin Simone Zaza a été prêté à Valence pour la seconde partie de la saison. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti serait la priorité de Carlo Ancelotti au Bayern Munich.

- Le Paris Saint-Germain souhaiterait toujours recruter le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez pour l'été prochain.

- Le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur le défenseur central de l'AS Roma Kostas Manolas.

- Malgré de nombreuses rumeurs, le milieu offensif Javier Pastore veut rester au Paris Saint-Germain.

- Lié jusqu'en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit Serge Aurier a assuré vouloir continuer au sein du club de la capitale.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jonathan Ikoné devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison à Montpellier.

- Le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev a annoncé son intention de prolonger Thomas Lemar, Tiémoué Bakayoko et Valère Germain.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin plairait à l'Inter Milan.

- Le milieu de Montpellier Morgan Sanson devrait bel et bien s'engager avec l'Olympique de Marseille.

- Le buteur de l'AS Saint-Etienne Alexander Söderlund pourrait prendre la direction de Besiktas.

- L'ailier Pedro Henrique devrait quitter Rennes pour le PAOK Salonique.

- L'attaquant d'Angers Famara Diedhiou a refusé une offre lucrative du club chinois, le Dalian Aerbin.

- A six mois de la fin de son contrat, le milieu de Bordeaux Grégory Sertic se rapprocherait d'un départ.

- Dans le viseur de Lorient, le défenseur central de l'Udinese Thomas Heurtaux a été aussi contacté par Montpellier. À l'étranger : - L'Atletico Madrid ciblerait le buteur de l'Inter Milan Mauro Icardi dans l'éventualité d'un départ d'Antoine Griezmann.

- Libre en juin prochain, le milieu de terrain Yaya Touré pourrait prolonger d'un an à Manchester City.

- L'AS Roma a confirmé des négociations pour l'ailier de West Ham Sofiane Feghouli.

- Le latéral gauche de la Juventus Turin Patrice Evra disposerait d'un accord avec Crystal Palace.

- En échec au FC Séville, le latéral gauche Benoît Trémoulinas serait pisté par le Benfica Lisbonne.

- Malgré l'intérêt de l'AS Saint-Etienne, le milieu de l'Hebei China Fortune Gaël Kakuta va être prêté au Deportivo La Corogne. A demain pour un nouveau JdT !





