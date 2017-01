Ce Monaco-là est intouchable - Débrief et NOTES des joueurs (OM 1-4 Monaco)

A l'issue d'une rencontre passionnante pendant une heure, une exceptionnelle équipe de Monaco a frappé un grand coup en s'imposant 4-1 au Vélodrome face à des Marseillais pourtant séduisants pendant une mi-temps. Mais les Monégasques étaient tout simplement trop forts.

Les Monégasques ont fait un festival au Vélodrome.

Pour assister à un grand match, il faut deux grandes équipes. On en a vu une grande, l'Olympique de Marseille, pendant une mi-temps, et une exceptionnelle, l'AS Monaco, pendant toute la partie. En s'imposant 4-1 au Vélodrome, les Monégasques, nouveaux leaders du championnat, ont frappé un énorme coup sur la Ligue 1 ce dimanche.

Le coup de génie de Lemar

Les Olympiens se montraient très vite dangereux mais Subasic sauvait l'ASM devant Cabella à bout portant. C'est finalement le club de la Principauté qui ouvrait le score. Excentré sur le côté gauche, Lemar prenait tout son temps pour ajuster Pelé d'un lob génial (0-1, 15e). Un coup de génie de l'ancien Caennais qui faisait très mal à des Olympiens entrés dans cette partie avec de bonnes intentions.

Euphoriques, les Monégasques enfonçaient le clou immédiatement. Servi par Sidibé dans le dos de Fanni, Falcao ajustait parfaitement Pelé (0-2, 21e). Malgré ces deux buts encaissés, le Vélodrome continuait de chanter fort pour pousser son équipe à revenir. Cabella était à deux doigts de marquer encore une fois mais sa tête manquait le cadre d'un rien. Gomis étant ensuite privé d'un but, même si Subasic ne s'était pas employé, pour un hors-jeu inexistant. C'est finalement Rolando, de la tête, qui réduisait l'écart pour l'OM (1-2, 28e). Tout sauf immérité pour des Marseillais volontaires. Entre deux équipes portées vers l'avant, ce match était absolument passionnant.

Bernardo Silva assomme l'OM

Au terme d'un contre rondement mené, Monaco pouvait reprendre ses distances avant la pause mais Sidibé butait sur Pelé. Ce n'était que partie remise. Car l'intenable Bernardo Silva y parvenait d'un coup de tête fantastique sur un centre de Touré (1-3, 45e). La conclusion d'une première mi-temps complètement dingue. Au retour des vestiaires, l'ASM mettait fin au suspense par Bernardo Silva, encore lui (1-4, 56e). Cette fois, le Vélodrome arrêtait de donner de la voix. Les Olympiens, abattus, ne pouvaient pas se relever. Pas rassasiés, les hommes de Leonardo Jardim continuaient eux d'aller de l'avant pour marquer encore et encore... Incroyable.

Avec ce succès, l'ASM s'empare donc de la tête du championnat aux dépens de Nice. Et les Monégasques font plus que jamais de superbes leaders. L'OM a pu lui s'apercevoir qu'il avait encore énormément de travail avant de redevenir une grande équipe...

La note du match : 9/10

Quel match ! Grâce à une grosse envie côté marseillais et une facilité technique exceptionnelle chez les Monégasques, on a assisté à un spectacle fabuleux au Vélodrome. Le tout dans une grosse ambiance. Aucun temps mort à signaler pendant la première heure dans cette partie extrêmement ouverte. On en redemande ! La dernière demi-heure était moins emballante mais le scénario de ce match y était pour beaucoup.

Les buts

- Excentré sur le côté gauche à l'entrée de la surface, Lemar s'informe, attend que le ballon retombe et ajuste Pelé d'un lob parfait (0-1, 15e). Magnifique.

- Lancé par Sidibé dans le dos de Fanni, Falcao prend son temps pour ajuster Pelé d'un petit piqué du droit qui surprend le portier marseillais (0-2, 21e).

- Sur un coup franc tiré depuis le côté gauche, Rolando, au second poteau, réduit l'écart d'une tête parfaite (1-2, 28e).

- Sur un centre de Touré côté droit, Benardo Silva jaillit devant Sakai pour placer un coup de tête imparable (1-3, 45e).

- Dans l'axe, Bernardo Silva décale Fabinho. Le Brésilien se joue de Rekik avant de buter sur Pelé. Mais le ballon revient sur le Portugais qui ajuste parfaitement la cible (1-4, 56e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Bernardo Silva (9/10)

Intenable aussi bien à droite qu'à gauche, le Portugais a initié bon nombre de mouvements dangereux côté monégasque. Même à deux, Rekik et Cabella ont très rarement réussi à le stopper. Il fait en prime très mal aux Marseillais en inscrivant le troisième but de l'ASM juste avant le repos. Il double la mise après la pause. Un vrai petit joyau ce Bernardo Silva. Remplacé à la 90e minute par Kylian Mbappé (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (4) : battu à quatre reprises, le portier marseillais a vécu une soirée très compliquée. Il réalise pourtant quelques arrêts au cours de cette partie...

Hiroki Sakai (3) : intéressant pendant le premier quart d'heure, le latéral droit marseillais a sombré ensuite. Sidibé lui en a fait voir de toutes les couleurs. Il est aussi dépassé par Bernardo Silva sur le troisième but monégasque.

Karim Rekik (1) : le Néerlandais a vécu un calvaire sur son côté gauche face à Bernardo Silva et Touré. Il est clairement impliqué sur les troisième et quatrième buts de l'ASM. Remplacé à la 59e minute par Doria (non noté), un peu plus tranquille. Mais l'ASM en avait déjà mis quatre...

Rod Fanni (4) : quelques interventions décisives mais quand même en grande souffrance sur les offensives monégasques. Il est notamment perdu sur la passe de Sidibé qui amène le but de Falcao.

Rolando (4) : s'il relance les Marseillais dans cette partie en réduisant l'écart de la tête, il a quand même vécu une soirée compliquée en charnière centrale. Son manque de vitesse a sauté aux yeux face à la vivacité des attaquants adverses.

William Vainqueur (4) : performant pendant un quart d'heure, il sombre ensuite, Fabinho et Bakayoko prenant clairement le meilleur au milieu de terrain.

Franck Anguissa (3) : il passe au travers de la rencontre ce soir. Il n'a fait que voir le ballon aller d'un but à l'autre en première période. Pas mieux après le repos.

Maxime Lopez (5) : le jeune espoir marseillais livre une bonne première partie, pleine d'envie avec quelques passes bien senties. En deuxième période, il a clairement baissé les bras.

Florian Thauvin (5) : lui aussi a livré une première période de haut niveau. Mais il a arrêté de se battre après le quatrième but monégasque. Remplacé à la 89e minute par Saif-Eddine Khaoui (non noté).

Rémy Cabella (3) : l'ancien Montpelliérain pourra s'en vouloir d'avoir buté sur Subasic à bout portant en tout début de rencontre. Avant le repos, il manque encore le cadre d'un rien de la tête. Deux opportunités manquées qui coûtent cher à l'arrivée. Remplacé à la 56e minute par Bouna Sarr (non noté), pas plus à son avantage.

Bafetimbi Gomis (5) : touché par le décès de son père, le capitaine marseillais a tout de même livré un match intéressant en pointe. Son jeu dos au but a notamment posé des soucis à Glik.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : battu sur la tête de Rolando, le portier monégasque est tout de même décisif dans cette partie en mettant en échec Cabella à bout portant en tout début de partie. L'un des tournants de la rencontre. En fin de match, il s'oppose encore à Gomis.

Almamy Touré (7) : très offensif, le latéral droit monégasque a multiplié les montées, posant de gros problèmes à Rekik, déboussolé. Il est passeur décisif pour Bernardo Silva en fin de première période. Il a encore marqué des points ce soir en l'absence de Mendy.

Djibril Sidibé (8) : positionné à gauche sur la feuille de match, l'international tricolore était partout ! Passeur décisif pour Falcao, il peut aussi marquer son petit but avant le repos mais bute sur Pelé au terme d'une course folle. Infatigable travailleur dans son couloir.

Fabinho (7) : comme Bakayoko, le Brésilien a eu son importance dans l'entrejeu. Des efforts défensifs considérables encore une fois. A l'origine en prime du quatrième but de son équipe.

Kamil Glik (5) : le Polonais a eu un sérieux client avec Gomis en face de lui. Le jeu dos au but du Marseillais l'a embêté. On aurait aimé le voir se précipiter un peu moins dans la relance.

Jemerson (6) : le Brésilien n'a pas démérité en charnière centrale. Il réalise plusieurs interventions déterminantes en première période notamment.

Bernardo Silva (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Tiémoué Bakayoko (7) : encore un gros match du milieu de terrain monégasque. Il gratte un nombre incroyable de ballons dans l'entrejeu, qu'il s'efforce toujours de rendre propres. On comprend sortie après sortie pourquoi il plaît tant à José Mourinho.

Thomas Lemar (8) : avec sa vision du jeu et sa technique très largement au-dessus de la moyenne, l'ancien Caennais a régalé sur son côté gauche. Et que dire de son but absolument extraordinaire ? Si Messi met le même, il tourne en boucle sur le web pendant une semaine...

Valère Germain (5) : le Monégasque le plus discret ce soir. Un match assez terne même si son positionnement tantôt en pointe tantôt en faux numéro dix a posé quelques problèmes à l'arrière-garde marseillaise. Remplacé à la 81e minute par Joao Moutinho (non noté).

Falcao (7) : El Tigre avait faim ce soir et ça s'est vu. Il a multiplié les appels sur le front de l'attaque monégasque. Il ne gâche pas sa seule véritable occasion de la partie en trompant Pelé d'un petit piqué surprenant. Pour couronner le tout, il a fourni de gros efforts défensifs. Remplacé à la 86e minute par Guido Carrillo (non noté).

