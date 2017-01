Les 10 infos à savoir sur la journée : Hantz sur la sellette, Lorient décolle, le Barça cartonne, Chelsea brille sans Costa...

Hantz sur la sellette, Lorient décolle, Paris enchaîne, le Barça fait un malheur, Chelsea brille sans Diego Costa, Arsenal et Tottenham cartonnent... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Frédéric Hantz a peut-être joué son dernier match à domicile...

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Lille 1-1 Saint-Etienne (vendredi), Rennes 0-1 Paris SG, Angers 1-1 Bordeaux, Lorient 3-1 Guingamp, Montpellier 1-1 Dijon, Nancy 1-0 Bastia, Toulouse 0-1 Nantes.

Les principaux résultats à l'étranger : Leicester City 0-3 Chelsea, Swansea 0-4 Arsenal, Tottenham 4-0 West Bromwich Albion (Premier League), FC Barcelone 5-0 Las Palmas, Atletico Madrid 1-0 Betis Séville (Liga).

1. Hantz sur la sellette. Frédéric Hantz parlait de "rupture" avec Louis Nicollin avant la réception de Dijon. Alors qu'il voulait évoquer avec lui la deuxième partie de saison difficile qui attendait le MHSC, l'entraîneur montpelliérain a vu son président ne pas voir plus loin que les deux prochains matchs. Incapable de dominer le DFCO, concurrent direct pour le maintien (1-1), Hantz a tout intérêt à rectifier le tir à Metz le week-end prochain. Si Montpellier en gagne pas chez les Grenats, l'Aveyronnais aura alors de fortes chances de sauter...

2. Lorient décolle. Après avoir éliminé Nice de la Coupe de France, Lorient a su enchaîner en championnat avec une belle victoire 3-1 contre Guingamp. Menés 1-0, les Merlus ont su réagir grâce à un intenable Waris, auteur d'un doublé, et à l'origine du but de Cabot. Grâce à ce succès, les hommes de Bernard Casoni ne sont plus derniers du classement et se relancent sérieusement dans la course au maintien. Les voilà à deux petits points du 17e, Angers.

3. Le PSG enchaîne. Vainqueur 1-0 à Rennes grâce à un but superbe de sa recrue Draxler, le Paris Saint-Germain met la pression sur Monaco et Nice au classement. Les Parisiens, emmenés par un énorme Verratti, ont livré un match plein en Bretagne, d'abord offensivement puis défensivement. Lire l'analyse complète de la rencontre en cliquant ici.

4. Chelsea brille sans Diego Costa. A l'occasion de la 21e journée de Premier League, Chelsea se rendait à Leicester ce samedi. Les Blues, qui restaient sur une défaite face à Tottenham, ont frappé fort en dominant le champion en titre 3-0 grâce à un doublé de Marcos Alonso et un autre but de Pedro. Le tout sans Diego Costa, possible partant pour la Chine après un gros clash avec son entraîneur Antonio Conte. Cette victoire permet à Chelsea de conserver 7 points d'avance sur Tottenham en tête du classement.

5. Arsenal et Tottenham cartonnent. Arsenal se rendait lui à Swansea ce samedi. Les Gunners ont imité Tottenham, vainqueur 4-0 de West Bromwich Albion grâce à un triplé d'Harry Kane. C'est le Français Olivier Giroud qui a ouvert le score pour les hommes d'Arsène Wenger, qui grimpent provisoirement à la 3e place du classement. Nouvel entraîneur des Swans, l'ancien adjoint de Carlo Ancelotti, Paul Clement, commence bien mal...

6. Le Barça fait un malheur. Pour le compte de la 18e journée de Liga, le FC Barcelone recevait Las Palmas. Les Blaugrana n'ont pas fait de détails en s'imposant 5-0. Auteur d'un doublé, Luis Suarez s'est éclaté devant, comme Messi, buteur lui aussi. Arda Turan et Aleix Vidal ont scellé le large succès des Catalans, revenus provisoirement à 2 points du Real Madrid au classement.

7. L'Atletico fait le boulot. De son côté, l'Atletico Madrid recevait le Betis Séville. Les coéquipiers de Griezmann, titulaire, à l'inverse de Gameiro, entré en fin de match, l'ont emporté sur le plus petit des scores (1-0), grâce à un but de Gaitan dès la 8e minute. Une victoire qui permet aux Colchoneros de revenir provisoirement à 2 points du podium.

8. Nancy tourne à plein régime. Cinquième match de suite à domicile et cinquième victoire pour Nancy, face à Bastia (1-0). C'est Dia qui a offert la victoire en deuxième période à des Lorrains désormais 11es du classement. Ca va bien pour les hommes de Pablo Correa.

9. L'effet Conceiçao fonctionne encore. S'il s'est fait sortir de la Coupe de la Ligue par Nancy en milieu de semaine, le FC Nantes a poursuivi sa belle série en championnat en ramenant les trois points de Toulouse (1-0), grâce à un but de Sala en première période. Sergio Conceiçao voit son équipe grimper à la 14e place du classement.

10. Pallois rate l'un des buts de la saison. Pas de vainqueur entre Angers et Bordeaux (1-1). Pallois, peu habitué à ça, a failli être le héros bordelais en deuxième période. Sur un centre, le défenseur des Girondins effectue une volée acrobatique exceptionnelle qui vient heurter la barre transversale de Petric. Si l'ancien Valenciennois marque là-dessus... Mamma mia.

