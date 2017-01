Paris met la pression - Débrief et NOTES des joueurs (Rennes 0-1 PSG)

Vainqueur 1-0 à Rennes grâce à un but de sa recrue Draxler, le Paris Saint-Germain met la pression sur Monaco et Nice. Les Parisiens, emmenés par un énorme Verratti, ont livré un match plein en Bretagne.

Julian Draxler a offert la victoire au PSG.

Même s'il ne s'est imposé que par un petit but d'écart, le Paris Saint-Germain a fait preuve de maîtrise à Rennes ce samedi. Offensivement pendant une heure, puis défensivement durant la dernière demi-heure. A l'image de Verratti, d'abord génial puis gros travailleur.

Après moins d'une minute de jeu, les Parisiens pouvaient déjà ouvrir le score. Seul face à Costil, Cavani n'avait plus qu'à marquer mais l'Uruguayen, déjà très maladroit mercredi contre Metz, trouvait le moyen de la mettre à côté... Unai Emery n'en revenait pas. Etouffé, le club breton devait s'en remettre à son gardien, décisif devant Draxler, préféré à Di Maria, puis Matuidi.

Rennes n'a jamais vraiment existé

A la demi-heure de jeu, fauché dans la surface par Costil, Verratti s'écroulait. Alors qu'on s'attendait au penalty, M. Bastien sifflait au contraire une simulation de l'Italien. Une décision difficile à prendre, le milieu parisien se laissant tomber avant d'être touché par le portier rennais. Le penalty semblait quand même plus évident que la simulation... Verratti a en fait commis l'erreur d'anticiper la faute du gardien adverse. C'est finalement Draxler qui ouvrait le score pour Paris. Décalé par un Verratti de tous les bons coups, l'Allemand ouvrait parfaitement son pied pour loger le ballon au ras du poteau (0-1, 39e). Superbe.

Après la pause, le PSG continuait de maîtriser les débats mais sans parvenir à ajouter ce second but. Les Rouge et Noir en profitaient en fin de match pour mettre enfin un peu de pression devant la cage adverse. Mais sans jamais être réellement dangereux. Très bons collectivement pendant une heure avant de défendre efficacement, les Parisiens n'ont pas volé ce succès qui leur permet de revenir provisoirement à hauteur de Monaco au classement et à deux points des Niçois.

La note du match : 5,5/10

Même s'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain pendant une heure, on a assisté à une rencontre de qualité au Roazhon Park, les Parisiens livrant une très belle copie collective. Dommage que les filets n'aient pas tremblé davantage.

Le but

- A l'entrée de la surface, Verratti décale Draxler sur sa gauche. Sans contrôle, l'Allemand frappe du plat du pied. Le ballon échappe à Costil et vient finir sa course dans le petit filet opposé (0-1, 39e). Un but magnifique du PSG.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Marco Verratti (8/10)

En grande forme actuellement, l'Italien a encore sorti un match de tout premier plan à Rennes. Ce fut notamment un véritable festival durant les 45 premières minutes. Averti pour simulation alors que le penalty semblait quand même s'imposer, il est passeur décisif pour Draxler. Génial sur un bon petit paquet d'actions. Gros travailleur en phase défensive en fin de rencontre.

RENNES :

Benoît Costil (5) : pas malheureux sur l'action de Verratti, le portier rennais est trop court sur la frappe de Draxler. Un match en demi-teinte. Un bel arrêt sur une frappe de Rabiot en fin de match.

Romain Danzé (4) : en difficulté dans son couloir droit, le défenseur rennais a notamment souffert face à la vivacité de Draxler en première période.

Ludovic Baal (5) : l'ancien Lensois a tenu Lucas défensivement. Après le repos, il a tenté de participer au jeu offensif de son équipe mais sans grand succès.

Mexer (5) : moins en vue que Gnagnon mais pas grand-chose à lui reprocher sur cette rencontre.

Joris Gnagnon (6) : bien placé et propre en charnière centrale, le jeune défenseur central a réussi à museler Cavani, très peu en vue.

Gelson Fernandes (4) : positionné sur le côté droit, l'habituel milieu axial a souffert. En difficulté défensivement, et dans l'impossibilité d'amener le danger dans son couloir. Remplacé à la 60e minute par Adama Diakhaby (non noté), qui est parvenu à accélérer le jeu rennais à plusieurs reprises.

Sanjin Prcic (4) : assez effacé dans l'entrejeu, il a passé une après-midi compliquée, courant la plupart du temps après le ballon. Remplacé à la 85e minute par Pedro Henrique (non noté).

Yoann Gourcuff (4) : en soutien de Kalulu, l'ancien Lyonnais a été assez décevant. Rarement inspiré dans ses tentatives ou ses choix.

Benjamin André (4) : en difficulté au milieu face à la maîtrise parisienne, il n'a pas su donner d'air à son équipe.

Kamil Grosicki (6) : aligné sur le côté gauche, le Polonais a multiplié les courses. Pas toujours heureux dans ses tentatives de centres mais le seul Rennais vraiment incisif.

Aldo Kalulu (5) : le nouveau venu n'a pas démérité à la pointe de l'attaque rennaise. Peu de bons ballons à exploiter mais il a tenté de créer du danger avec le peu qu'il avait. Remplacé à la 66e minute par Wesley Saïd (non noté), pas forcément plus tranchant malgré des bonnes intentions.

PARIS SG :

Kevin Trapp (5) : peu sollicité, le portier allemand n'a pas eu à véritablement s'employer à Rennes. Serein.

Thomas Meunier (6) : infatigable travailleur, le Belge a multiplié les montées sur son côté droit. Tout proche d'être passeur décisif pour Cavani dès les premières secondes.

Layvin Kurzawa (5) : le latéral gauche parisien a bien tenu sa partie derrière. Il a en revanche laissé Draxler faire le boulot offensivement, montant très peu aujourd'hui.

Marquinhos (5) : rassurant après quelques sorties en demi-teinte, le Brésilien a fait le boulot en charnière centrale. Un match propre.

Thiago Silva (5) : pas embêté derrière, le capitaine parisien a vécu une après-midi très tranquille.

Thiago Motta (5) : tranquille, l'ancien Barcelonais a comme d'habitude joué à sa main dans l'entrejeu. Une belle présence. Averti pour une grossière simulation en seconde période.

Marco Verratti (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Blaise Matuidi (7) : auteur d'un gros pressing au milieu, l'international tricolore a permis à son équipe d'évoluer haut sur le terrain. Un match plein.

Lucas (5) : le Brésilien a oeuvré pour le collectif cet après-midi en effectuant un vrai travail de pressing. Pas dangereux en revanche en phase offensive. Remplacé à la 77e minute par Angel Di Maria (non noté), qui n'a rien montré.

Julian Draxler (7) : très incisif sur son côté gauche, l'Allemand a fait mal à la défense rennaise. Surtout, il ouvre le score pour le PSG d'une merveille de frappe enroulée sans contrôle. Une prestation très prometteuse. Remplacé à la 73e minute par Adrien Rabiot (non noté), qui voit une bonne frappe être sortie par Costil.

Edinson Cavani (4) : le moins bon Parisien sur le terrain. Déjà très maladroit contre Metz mercredi, il a remis ça cet après-midi en gâchant une énorme opportunité avant même la minute de jeu. Plus rien à signaler ensuite, si ce n'est une bonne passe dans la surface pour Thiago Motta. Remplacé, très mécontent, à la 70e minute par Hatem Ben Arfa (non noté), auteur d'une bonne passe pour Rabiot en fin de rencontre.

