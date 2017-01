Journal des Transferts : Payet et Sanson d'accord avec l'OM, Lyon tente le coup Depay, le PSG pense à Batshuayi... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 13/01/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Payet et Sanson d'accord avec l'OM, Lyon tente le coup Depay, le PSG pense à Batshuayi, Cavani proche de prolonger... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Dimitri Payet se rapproche de l'Olympique de Marseille. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Payet a trouvé un accord avec l'OM... Parti au bras de fer avec West Ham pour quitter le club lors de ce mercato d'hiver, le milieu offensif Dimitri Payet a été annoncé avec insistance dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces derniers jours. D'après les informations du quotidien L'Equipe, le président olympien Jacques-Henri Eyraud travaille en réalité sur cette piste depuis plus de deux mois. Et toujours selon la même source, un accord contractuel a déjà été trouvé entre les deux parties ! Si aucun montant a été évoqué, l'international tricolore toucherait un très bon salaire pour un éventuel retour à l'OM. Reste désormais à savoir si le club phocéen va parvenir à faire craquer les Hammers, qui seraient désormais prêts à vendre Payet contre un gros chèque d'après plusieurs médias anglais. 2. ... Sanson aussi ! Et de son côté, le milieu de terrain de Montpellier Morgan Sanson se rapproche sérieusement de l'Olympique de Marseille ! En bonne voie après la nouvelle offre de 9,5 millions d'euros du club phocéen, le transfert de l'Héraultais avance puisque le jeune talent tricolore a trouvé un accord avec l'OM selon RMC ! En effet, très intéressé par le projet mené par le propriétaire américain Frank McCourt, Sanson disposerait d'un terrain d'entente pour un contrat de 4 ans et demi avec l'actuel 6e de Ligue 1. Toujours d'après la radio, l'OM et le MHSC, qui réclame 12 millions d'euros, reprendront les négociations pour finaliser ce mouvement la semaine prochaine. 3. Lyon tente le coup Depay, mais... Les intentions de l'Olympique Lyonnais concernant l'ailier de Manchester United Memphis Depay sont désormais claires ! Malgré un démenti du club rhodanien mercredi concernant le Batave, l'entraîneur des Gones Bruno Génésio a confirmé que le Red Devil était sa grande priorité pour ce mercato d'hiver. «Memphis Depay est un joueur sur lequel j'ai fixé une priorité. Il est percutant, puissant, capable de marquer et faire marquer. Il est complet. Contrairement à ce que j'ai lu ou entendu, je suis fan de Depay. Il peut aussi remplacer Rachid Ghezzal à moyen terme, en cas de départ l'été prochain», a estimé Génésio devant la presse ce vendredi. Problème, le coach de Manchester United José Mourinho a répondu à son homologue rhodanien en indiquant que l'offre de l'OL n'était pas raisonnable. Pour Depay, MU réclamerait 17 millions d'euros. 4. Le PSG pense à Batshuayi A la recherche d'une doublure pour Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes lors de ce mercato d'hiver. Selon les informations du média L'Equipe, le club de la capitale, sur la demande de l'entraîneur parisien Unai Emery, s'est renseigné concernant l'avant-centre de Chelsea Michy Batshuayi ! Malgré ses difficultés chez les Blues, l'international belge plaît aux dirigeants parisiens, qui se sont cependant heurtés à l'intransigeance de leurs homologues anglais qui veulent conserver le buteur. Et si le PSG espère toujours convaincre Chelsea, pourquoi pas dans l'optique d'un prêt, Batshuayi sera-t-il tenté par un mouvement vers le champion de France en titre ? Très attaché à l'Olympique de Marseille, le Diable Rouge pourrait également refuser ce mouvement. Un dossier compliqué. 5. Cavani se rapproche d'une prolongation Attendue depuis plusieurs mois, la prolongation du contrat de l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani aurait enfin avancé ! Selon le journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, l'Uruguayen a trouvé un accord avec sa direction concernant un nouveau bail jusqu'en juin 2020, soit deux années supplémentaires par rapport à son engagement actuel. Auteur d'une superbe première partie de saison après le départ de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien joueur de Naples aurait bien évidemment profité de l'occasion pour négocier une revalorisation de son salaire, qui passerait à 10 millions d'euros net par an. En tout cas, la fin de ce feuilleton représenterait une bonne nouvelle pour le PSG. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 13 janvier à 18h00. C'est officiel : - Le gardien de but Loic Badiashile et le défenseur Abdou Diallo ont prolongé jusqu'en juin 2021 avec l'AS Monaco. - Le milieu de terrain Morgan Schneiderlin a été transféré de Manchester United à Everton pour 27,5 millions d'euros.

- Le défenseur central Dayot Upamecano quitte le Red Bull Salzburg pour le RB Leipzig lors d'un transfert estimé à 12 millions d'euros.

- La Juventus Turin a recruté le défenseur central de l'Atalanta Bergame Mattia Caldara pour 15 millions d'euros. Ce dernier sera prêté à son ex-club jusqu'en juin 2018. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'ailier du Benfica Lisbonne Gonçalo Guedes plaît au Paris Saint-Germain.

- Grâce aux efforts réalisés par le Paris Saint-Germain et Jesé, l'ailier se rapproche d'un prêt à Las Palmas.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi se trouverait dans le viseur du Shandong Luneng.

- Annoncé proche d'un prêt à Rennes, l'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin n'a pas encore tranché sur son avenir.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jonathan Ikoné devrait être prêté à Montpellier jusqu'au terme de la saison.

- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Clément Grenier serait pisté par West Ham.

- L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a confirmé le probable départ du milieu de terrain Lassana Diarra.

- Si Didier Drogba s'est dit prêt à revenir à l'Olympique de Marseille, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a écarté cette possibilité.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini ne serait pas opposé à un départ pour la Major League Soccer et les Los Angeles Galaxy.

- Le latéral polyvalent de l'AS Monaco Djibril Sidibé n'envisage pas un départ l'été prochain.

- Le nouveau propriétaire du LOSC Gérard Lopez a assuré les arrivées de 3 ou 4 recrues cet hiver.

- Bastia aimerait se faire prêter le milieu de Wolverhampton Prince Oniangué. À l'étranger : - Annoncé sur le départ, le défenseur central du Real Madrid Pepe devrait finalement prolonger jusqu'en juin 2018.

- L'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala a démenti des propositions du FC Barcelone et du Real Madrid.

- Le défenseur de la Juventus Turin Patrice Evra pourrait prendra la direction de Crystal Palace.

- L'attaquant du Milan AC M'Baye Niang ne partira pas cet hiver.

- Pour la fin de sa carrière, le buteur Didier Drogba serait pisté par les Corinthians. A demain pour un nouveau JdT !





