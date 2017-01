Lille : objectifs, entraîneur, Bielsa, mercato... Lopez dévoile son projet Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 13/01/2017 à 16h50 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nouveau propriétaire de Lille, Gérard Lopez était présent devant les médias ce vendredi en compagnie de Michel Seydoux pour effectuer un passage de témoin. A cette occasion, l'homme d'affaires a détaillé son plan pour le LOSC. Gérard Lopez possède un plan ambitieux pour le LOSC. Si Gérard Lopez ne sera qu'officiellement propriétaire de Lille la semaine prochaine après le passage devant la DNCG, ce dernier a été présenté ce vendredi devant les médias. Dans une excellente ambiance, Michel Seydoux a effectué un passage de témoin avec son successeur, qui a bien évidemment profité de l'occasion pour présenter son projet. Avec Marc Ingla, futur président, et Luis Campos, son bras droit sportif, Lopez a l'intention de permettre au LOSC de retrouver les sommets en France. «Les objectifs ? Cette saison est une saison de transition. A moyen terme, on veut intégrer des nouveaux éléments, un nouveau coach et jouer le Top 5-6 en France. A long terme, au-delà de 18 mois, jouer le Top 3 et l'Europe étant un objectif», a-t-il annoncé. Lopez évoque l'arrivée d'un coach et la rumeur Bielsa Pour porter ce projet, Lopez a confirmé qu'il était à la recherche d'un entraîneur. Même s'il a soutenu le coach actuel Patrick Collot, l'ancien patron de l'écurie de F1 Lotus veut dans l'absolu un autre manager pour incarner son plan. «C'est un projet à long terme. Donc toutes les décisions prises seront réfléchies, on n'est pas dans une position de pression. L'entraîneur en place a fait du bon boulot, il a fait remonter l'équipe donc on a le luxe du temps. On a un projet qui va faire arriver un nouveau coach», a-t-il assuré. «On a regardé plusieurs techniciens. Est-ce qu'on va annoncer un coach dans les semaines ou les mois à venir ? Je ne sais pas car on est en réflexion, a-t-il avancé. Est-ce qu'il y aura un changement au moins à la fin de la saison ? Je peux répondre par l'affirmative.» Et avant même que la question ne soit posée, Lopez a fait un point sur la rumeur Bielsa. «Je suis fan de Marcelo, j'adore le jeu qu'il pratique, sa vision des choses. Maintenant, une discussion avec Marcelo concernant un projet comme celui-ci n'est pas une négociation de contrat. On a évoqué le projet, dans les détails, mais rien n'est fait. En parallèle, on parle avec d'autres entraîneurs. Pour l'instant, il n'y a rien à annoncer», a commenté le nouvel homme fort de Lille, qui s'est tout de même montré emballé par le profil de l'Argentin. 3 ou 4 recrues cet hiver... Mais avant de boucler l'arrivée d'un coach, les premiers mouvements de l'ère Lopez vont intervenir sur ce mercato d'hiver. Travaillant sur plusieurs dossiers ces derniers mois, Ingla et Campos ont déjà entériné 3 à 4 arrivées selon l'hispano-luxembourgeois. «Sur le mercato d'hiver, c'est difficile de sortir un joueur dans ce cadre-là, on va annoncer 3-4 éléments mais ce n'est pas possible de faire un gros changement», a-t-il prévenu. «On a aujourd'hui un plan à 5 ans sensé nous amener à un certain niveau. Cela inclut des pertes, mais aussi des investissements.» Ambitieux mais également tempéré dans ces annonces, Lopez a en tout cas présenté un projet qui devrait séduire les fans du LOSC. Et désormais, place aux actes... Que pensez-vous des propos de Gérard Lopez ? Croyez-vous en son projet pour le LOSC ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





