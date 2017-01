Transfert : Januzaj, Pépé, Cafu, Depay... le point sur les pistes offensives de Lyon

Priorité offensive de l'Olympique Lyonnais cet hiver, l'ailier de Manchester United, Adnan Januzaj, a confirmé des contacts avec les Gones via son agent. Mais cette piste reste compliquée et au cas où elle n'aboutit pas, l'OL a relancé celle conduisant à l'Angevin Nicolas Pépé.

L'OL attend la décision de MU pour Januzaj, prêté à Sunderland.

En quête d'un attaquant polyvalent, l'Olympique Lyonnais n'exclut pas de frapper un grand coup cet hiver et multiplie les pistes. En tête de la shortlist rhodanienne, figure l'ailier de Manchester United actuellement prêté à Sunderland, Adnan Januzaj (21 ans), dont le nom circule dans la capitale des Gaules depuis mercredi (voir ici).

L'agent de Januzaj confirme

Alors que les Gones étudient ce dossier depuis plusieurs semaines, la balle se trouve désormais dans le camp des Red Devils, en sachant que l'OL semble ouvert à un prêt avec option d'achat, mais aussi à un transfert sec. Du côté de l'international belge, la porte n'est pas fermée, comme l'a fait savoir son agent, Dirk De Vriese.

«Lyon a parlé avec nous et nous avons écouté. La décision doit être prise par Manchester United et le club n'a pas encore dit qu'il veut vendre Adnan. Adnan est bien à Sunderland», a tempéré le représentant dans les colonnes du média belge Het Laatste Nieuws. Conscient que ce dossier n'est pas évident, les Lyonnais tentent d'assurer leurs arrières. Ainsi, le quotidien L'Equipe révèle que la piste Nicolas Pépé (21 ans) a été réactivée.

Pépé, contact renoué avec Angers

Courtisé en début de mercato, l'attaquant d'Angers était visiblement sorti du viseur de l'OL en raison de sa participation à la CAN avec la Côte d'Ivoire et surtout parce que son club avait refusé une offre rhodanienne de 6 millions d'euros. Mais selon la même source, les discussions entre Lyon et le SCO ont repris mardi soir et évoluent plutôt positivement. Renfort immédiat ou recrue pour la saison prochaine, les intentions de l'actuel 4e de Ligue 1 à l'égard de Pépé paraissent encore floues.

La situation est un peu la même pour l'attaquant de Ludogorets, Jonathan Cafu (25 ans). D'un côté, L'Equipe annonce que cette piste ne fait pas l'unanimité et a été placée en attente, de l'autre le Daily Mail avance que les dirigeants lyonnais ont discuté avec des représentants du joueur mercredi afin de prendre la température. Mais le club présidé par Jean-Michel Aulas devra faire face à une concurrence grandissante dans ce dossier.

Des concurrents pour Cafu

D'après le média britannique, Leicester a entamé des discussions pour le Brésilien en proposant 12 millions d'euros au club bulgare. L'AS Roma aurait également contacté l'entourage du Sud-Américain, tandis qu'en France, outre l'AS Saint-Etienne, l'AS Monaco aurait elle aussi récemment exprimé son intérêt. Enfin, la rumeur Memphis Depay (22 ans), démentie mercredi par les Gones notamment pour des raisons financières, a encore pris du plomb dans l'aile. En effet, MU ne lâchera pas son ailier à moins de 17 millions d'euros, tandis que celui-ci émarge à 115 000 euros hebdomadaires. Voilà qui fait beaucoup, et sans doute trop, pour les caisses de l'OL…

D'après vous, quelle cible a le plus de chances de rejoindre l'OL ? Qui préférez-vous recruter si la piste Januzaj n'aboutit pas ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...