Transfert : Lyon tente le coup pour Januzaj !

Désireux de frapper un grand coup sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais s'est positionné pour accueillir en prêt avec option d'achat l'ailier de Manchester United, Adnan Januzaj, actuellement prêté à Sunderland. Même si le Belge peine à confirmer son potentiel, sa venue témoignerait des ambitions lyonnaises.

L'OL prêt à tenter le pari Januzaj !

«Actuellement, on essaye de réaliser une grosse opération au mercato, mais il faut être discret. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais cela vaut le coup de la tenter». Dimanche, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, affichait ses ambitions pour le mercato hivernal.

Et visiblement, le dirigeant rhodanien avait déjà plusieurs idées derrière la tête. Si les Gones démentent s'être positionnés sur le dossier du cher et courtisé ailier Memphis Depay (22 ans), pour lequel Manchester United réclamerait au moins 17 millions d'euros, le vice-champion de France lorgne un autre joueur de l'effectif des Red Devils, l'ailier Adnan Januzaj (21 ans), actuellement prêté à Sunderland, révèle le quotidien L'Equipe ce mercredi !

Le successeur de Ghezzal ?

Bien sûr, l'international belge ne possède plus le statut de grand espoir du football qu'on pouvait lui prêter à ses débuts à MU en 2013. Dans la lignée de son retour de prêt anticipé du Borussia Dortmund en janvier 2016, le natif de Bruxelles a bouclé une première partie de saison mitigée chez les Black Cats avec une petite passe décisive au compteur en 13 matchs de championnat.

Ce maigre bilan ne refroidit pas l'OL qui creuse cette piste depuis plusieurs semaines en vue d'un prêt avec option d'achat. L'actuel 4e de Ligue 1 apprécie notamment la polyvalence du Mancunien, capable de jouer sur les ailes comme derrière l'attaquant. Januzaj pourrait aussi remplacer l'ailier Rachid Ghezzal, qui va disputer la CAN avec l'Algérie et qui risque de partir libre en juin au terme de son contrat.

Houllier et LVG comme entremetteurs

Preuve que Lyon compte jouer sa carte à fond : des renseignements ont été pris via Gérard Houllier, conseiller extérieur de l'OL en matière sportive, auprès de l'ancien entraîneur du Diable Rouge, Louis van Gaal. L'occasion aussi pour les Lyonnais de venir aux nouvelles pour Depay. Mais à l'heure actuelle, alors que les pistes Jonathan Cafu (Ludogorets), qui divise en interne, et Nicolas Pépé (Angers), parti à la CAN, se sont refroidies, et que celle menant à Leon Bailey (Genk) n'en est qu'aux prémices, c'est bien Januzaj qui fait office de priorité offensive pour les Gones ! Pour inciter MU à revoir ses plans en cours de saison, l'OL devra tout de même se montrer généreux financièrement.

