Transfert : le Real et James refusent une offre dingue de Chine !

Après Carlos Tevez, Oscar ou encore Axel Witsel, la Chine a tenté de s'offrir James Rodriguez. Mais malgré une situation compliquée au Real Madrid, le milieu offensif colombien n'est pas prêt à s'envoler pour l'Empire du Milieu et ses moyens financiers colossaux.

James Rodriguez veut rester au Real Madrid

La stratégie est désormais claire. Si les clubs chinois attirent des grands noms se rapprochant de la fin de carrière, comme Carlos Tevez, en leur assurant une retraite dorée, ils tentent également de convaincre les joueurs de talent en difficulté dans les grands clubs européens, à l'image d'Oscar, en leur proposant des salaires astronomiques. C'est donc assez naturellement que James Rodriguez a été ciblé.

Avec seulement 10 titularisations sur 18 matchs joués cette saison, le milieu offensif colombien ne parvient toujours pas à s'imposer au Real Madrid, où Zinedine Zidane n'a pas de raison de changer une équipe qui reste sur 39 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues. Le Hebei China Fortune a donc tenté sa chance.

Un transfert de 110 M€ et 30 M€ de salaire !

Selon le quotidien espagnol AS, le club chinois dirigé par Manuel Pellegrini a proposé 110 millions d'euros au Real Madrid et un salaire annuel de 30 millions d'euros net à James Rodriguez ! Des chiffres qui peuvent faire tourner les têtes, surtout quand on pense à la situation du joueur. Et pourtant, l'offre a été refusée par la Casa Blanca et l'ancien Monégasque.

Cette information confirme les intentions du Cafetero qui assurait récemment ne pas vouloir quitter le Real Madrid. «Je veux rester ici plusieurs années. J'ai parlé avec Zidane, mais ce que nous avons dit restera entre nous» , avait-il indiqué la semaine passée. Sous contrat jusqu'en juin 2020, James joint donc l'acte à la parole en ne cédant pas au chant des sirènes du championnat chinois.

