Tirage Coupe de France : l'OM face à Lyon ou Montpellier, le PSG ira à Rennes, Monaco s'en sort bien...

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a livré son verdict ce dimanche. Il y aura plusieurs affiches entre équipes de Ligue 1 avec notamment l'OM qui affrontera le vainqueur de Lyon-Montpellier, alors que le PSG ira à Rennes.

Le tirage de la Coupe de France a livré son verdict

Alors que Lyon et Montpellier s'affrontent ce dimanche (21h) en 32es de finale de la Coupe de France, le tirage au sort des 16es de finale a eu lieu avant le coup d'envoi de cette rencontre au Parc OL.

L'OM et le PSG héritent encore d'une L1

Et justement, l'Olympique de Marseille a encore hérité d'un tirage difficile puisque, après avoir affronté Toulouse (2-1 ap), les Marseillais seront opposés au vainqueur de cette rencontre entre Lyonnais et Montpelliérains ! Le Paris Saint-Germain, après son festival contre Bastia (7-0), retrouvera aussi une équipe de L1 avec un déplacement à Rennes. En championnat, les Parisiens l'ont emporté 4-0 au Parc et iront en Bretagne le 14 janvier.

Monaco peut sourire, pas simple pour Saint-Etienne

Il y aura d'autres affiches entre équipes de L1 puisque Lille recevra Nantes, Bordeaux accueillera Dijon, et Caen ira à Angers. Tirage plus clément pour Monaco qui affrontera le vainqueur de Lunéville (CFA 2) - Chambly (NAT). Saint-Etienne devra batailler sur la pelouse d'Auxerre (L2).

Nancy a hérité du CA Bastia (NAT), Guingamp affrontera Les Herbiers (NAT) et Lorient jouera face à Châteauroux (NAT) dans des matchs pièges à l'extérieur. A noter que le petit Poucet Sarreguemines (CFA2), qui a sorti Valenciennes et Reims, retrouve une L2 avec Niort. Les Chamois sont prévenus... Les matchs se disputeront les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017.

Le tirage complet :

Quevilly (NAT) - Marseille-Consolat (NAT)

Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) - Prix-les-Mézières (CFA 2) ou Feignies (CFA 2)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2)

Marseille (L1) - Lyon (L1) ou Montpellier (L1)

Rennes (L1) - Paris SG (L1)

Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2)

CA Bastia (NAT) - Nancy (L1)

Les Herbiers (NAT) - Guingamp (L1)

Lille (L1) - Nantes (L1)

Châteauroux (NAT) - Lorient (L1)

Avranches (NAT) - Fleury (CFA 2) ou Brest (L2)

Bordeaux (L1) - Dijon (L1)

Bergerac (CFA) - Lens (L2)

Auxerre (L2) - Saint-Etienne (L1)

Lunéville (CFA 2) ou Chambly (NAT) - Monaco (L1)

Angers (L1) - Caen (L1)

Que pensez-vous de ce tirage des 16es de finale ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...