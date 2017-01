Metz : le retrait de deux points ne passe pas... Hinschberger remonté contre Aulas !

La Commission de discipline de la LFP a infligé un retrait de deux points au FC Metz suite à l'arrêt de la rencontre face à Lyon, le 3 décembre, pour des jets de pétard. L'entraîneur messin Philippe Hinschberger n'a pas du tout apprécié l'attitude de Jean-Michel Aulas dans ce dossier.

Du côté de Metz, on n'a pas apprécié les propos d'Aulas...

«La Ligue et la Fédération doivent avoir une réaction forte.» Jean-Michel Aulas voulait une sanction exemplaire après l'arrêt du match Metz-Lyon suite à des jets de pétards sur le gardien lyonnais Anthony Lopes le 3 décembre, c'est chose faite. En effet la Commission de discipline de la LFP a décidé jeudi de faire rejouer la rencontre à huis clos mais inflige aussi un retrait de deux points, plus un avec sursis, aux Grenats.

«C'est une décision incompréhensible car elle signifie que désormais dans le football français, les clubs et le championnat sont devenus les otages de quelques individus à qui on confère le pouvoir d'influencer sportivement les compétitions» , a réagi le président de Metz, Bernard Serin, dans des propos rapportés par L'Equipe. Le dirigeant messin était forcément remonté après cette décision, mais c'était aussi le cas de son entraîneur Philippe Hinschberger, qui en veut surtout à Aulas.

Hinschberger et la pression d'Aulas

Le coach des Grenats reproche au président de l'OL d'avoir tenté d'influencer la décision par ses déclarations. «La pression qu'a mis l'OL, par l'intermédiaire de son président, qui a demandé des sanctions exemplaires, je ne trouve ça pas cool du tout. Il en a fait des tonnes. Il faudrait que chacun se rappelle que ça peut arriver à n'importe qui. Un pétard, c'est la moitié d'un stylo bille donc vous pouvez le rentrer n'importe où» , a lancé Hinschberger.

«Je déplore aujourd'hui l'absence de solidarité du football français. Je ne le souhaite à personne mais ça peut arriver dans tous les stades. Aujourd'hui, on est le petit FC Metz. Est-ce qu'on aurait agi de la même façon avec un grand club ? Le sentiment qui va prédominer demain dans le vestiaire, ce sera le dégoût» , a-t-il poursuivi. Amer, Hinschberger va désormais devoir trouver les mots pour remotiver son équipe.

D'une 12e place potentielle au 19e rang...

Rappelons que Metz menait 1-0 lorsque la rencontre a été interrompue. «Si on prend bêtement les faits, quand le match s'est arrêté, on avait trois points. Aujourd'hui, on nous enlève deux. Donc ça nous fait cinq points de moins» , fait remarquer Hinschberger. Avec 22 points en cas de succès, les Grenats seraient aujourd'hui à la 12e place de la Ligue 1. Jeudi, les Messins ont perdu une place et pointent désormais au 19e rang.

Que vous inspirent les propos de Hinschberger ? Trouvez-vous cette sanction logique ou sévère ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...