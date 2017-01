Journal des Transferts : Nice flaire les gros coups Gustavo et Depay, West Ham recale l'OM pour Payet, Delort aurait tranché... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 05/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nice flaire les gros coups Gustavo et Depay, West Ham recale l'OM pour Payet, Delort aurait tranché, Javier Hernandez disponible... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Luiz Gustavo, un gros coup pour l'OGC Nice ? Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Nice sur le gros coup Luiz Gustavo... L'OGC Nice va-t-il encore surprendre son monde sur ce mercato d'hiver ? Après l'arrivée de belles recrues l'été dernier comme Dante, Younès Belhanda ou encore Mario Balotelli, l'actuel leader de la Ligue 1 serait sur la piste du milieu de terrain de Wolfsbourg Luiz Gustavo ! En effet, d'après les informations de Gianluca Di Marzio, le Brésilien, sur le départ en janvier, se rapprocherait sérieusement des Aiglons. Pour s'attacher les services de l'ancien élément du Bayern Munich, le Gym va devoir satisfaire les exigences financières des Loups, qui réclament entre 15 et 20 millions d'euros. Malgré tout, la concurrence s'annonce importante sur ce dossier avec les intérêts de la Juventus Turin, du Milan AC, de l'AS Roma mais aussi de l'Olympique de Marseille. Reste que Nice paraît avoir une longueur d'avance sur ses rivaux... 2. ... et sur la piste de Depay ? Et ce ne serait pas tout ! Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a-t-il bluffé son monde concernant l'ailier de Manchester United Memphis Depay ? Au micro de la radio RMC mardi, le dirigeant niçois a complétement enterré la piste menant au Néerlandais, indiquant qu'elle était impossible financièrement. Et pourtant, de son côté, le quotidien régional Nice-Matin assure que Depay reste courtisé par le Gym, qui espère obtenir un prêt avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Cependant, cette hypothèse paraît très compliquée puisque les Red Devils privilégient un transfert sec concernant le Batave. Mais avec Nice, tout semble possible... 3. West Ham recale l'OM pour Payet Le rêve de l'Olympique de Marseille de faire revenir Dimitri Payet paraît bien trop compliqué pour cet hiver. Prêts à intégrer un joueur dans la transaction pour faire céder West Ham, les dirigeants olympiens se heurtent encore et toujours à l'intransigeance des Londoniens. «Marseille est prêt à intégrer un joueur en échange, les dirigeants sont désespérés pour le faire revenir. Mais nous ne sommes pas intéressés par leurs joueurs, il n'y a aucun accord. Nous ne voulons pas vendre Payet, il reste notre meilleur élément et figure dans nos plans pour la suite de la saison. Rien ne se passera», a confié une source proche des Hammers pour le tabloïd The Sun. Autant dire que Payet se trouve très loin de la Canebière... 4. Delort à Rennes, ça chauffe... Voici une bonne nouvelle pour Rennes ! En concurrence avec plusieurs formations de Ligue 1 pour obtenir le prêt du buteur des Tigres de Monterrey Andy Delort lors de la seconde partie de saison, le club breton aurait désormais la préférence de l'ancien Caennais d'après les informations du média régional Ouest-France. Ainsi, le responsable de la cellule de recrutement de Rennes Jean-Luc Buisine et l'agent du Tricolore Jean-Christophe Cano auraient pris la direction du Mexique pour négocier l'arrivée de Delort chez les Rouge et Noir. Et contrairement aux dernières rumeurs, l'entraîneur Christian Gourcuff aurait bel et bien validé cette piste... 5. Javier Hernandez disponible contre 25 M€ ! Et si Javier Hernandez était la bonne affaire à saisir de ce mercato d'hiver ? Annoncé dans le viseur de Chelsea, de Liverpool ou encore du FC Séville, le buteur du Bayer Leverkusen semblait être une cible impossible à atteindre en cours de saison... Et pourtant, d'après les informations du média allemand Bild, l'actuel 9e de Bundesliga serait prêt à laisser filer le Mexicain contre un chèque de 25 millions d'euros ! Muet devant les filets depuis le 1er octobre, l'ancien élément de Manchester United paierait son attitude au sein du vestiaire du Bayer, où ses coéquipiers auraient dénoncé auprès des dirigeants son individualisme. Lié jusqu'en juin 2018 avec Leverkusen, Chicharito ne devrait pas avoir de mal à trouver un autre club... Une bonne idée pour nos clubs français à la recherche d'un buteur, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ? Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 5 janvier à 18h00. C'est officiel : - L'attaquant d'Osmanlispor Cheick Diabaté est prêté pour la seconde partie de saison avec option d'achat à Metz.

- Le buteur de Bordeaux Isaac Kiese Thelin a été prêté à Anderlecht avec option d'achat jusqu'au terme de la saison.

- L'ailier de l'AS Saint-Etienne Jonathan Bamba a été prêté à Angers jusqu'à la fin de l'exercice. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - La Juventus Turin pourrait offrir 80 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour le milieu Marco Verratti l'été prochain.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jesé ne serait absolument pas emballé à l'idée d'être prêté à l'AS Roma.

- Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a écarté la possibilité de recruter le buteur de River Plate Lucas Alario.

- Le milieu du Paris Saint-Germain Lorenzo Callegari plaît au Genoa et à Bologne dans l'optique d'un prêt sans option d'achat.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain de Manchester United Morgan Schneiderlin veut être fixé sur son sort avant la fin de la semaine et donne sa priorité aux clubs de Premier League.

- Pas insensible à l'intérêt de l'Olympique de Marseille, le milieu de Montpellier Morgan Sanson prendra une décision sur son avenir très bientôt. De son côté, le président héraultais Louis Nicollin voit plutôt son joueur partir à l'étranger.

- Chelsea se montrerait très intéressé par le profil du milieu défensif de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko.

- Le milieu offensif de l'AS Monaco Farès Bahlouli va être de nouveau envoyé en prêt.

- Pressenti à Wolfsbourg, l'ailier de Rennes Paul-Georges Ntep intéresse aussi Crystal Palace.

- Lille serait intéressé par le prêt du milieu de Benfica Danilo.

- L'ailier de Caen Hervé Bazile se trouve dans le viseur de l'AS Saint-Etienne dans le cadre d'un prêt. À l'étranger : - Le milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez a annoncé qu'il allait rester chez les Merengue.

- Le latéral gauche de la Juventus Turin Patrice Evra serait séduit par la possibilité de revenir à Manchester United.

- Arsenal penserait à proposer 23 millions d'euros au FC Porto pour le latéral droit Ricardo Pereira.

- Le défenseur central de Liverpool Mamadou Sakho pourrait être prêté à Galatasaray.

- Le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez se rapprocherait de l'Inter Milan lors d'un transfert estimé à 20 millions d'euros.

- En difficulté à Fenerbahçe, le latéral droit Gregory van der Wiel serait sur le point de signer un gros contrat à Al Wahda aux Emirats Arabes Unis. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS