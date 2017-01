Transfert : la CAN, meilleure alliée d'Angers pour Pépé face à Lyon et Lille ?

Ardemment courtisé par l'Olympique Lyonnais et Lille, l'attaquant d'Angers Nicolas Pépé fait partie de la liste des 23 joueurs sélectionnés par la Côte d'Ivoire pour la CAN 2017. Un élément qui devrait refroidir ses prétendants et en particulier l'OL dont l'offre de 6,5 millions d'euros a d'ailleurs été refusée.

Nicolas Pépé va disputer la CAN avec la Côte d'Ivoire.

L'Olympique Lyonnais, Lille, Everton… Sacré meilleur joueur de National avec Orléans lors de l'exercice 2015-2016 et auteur de performances intéressantes cette saison à Angers avec 2 buts inscrits en Ligue 1, l'attaquant Nicolas Pépé (21 ans) possède une sacrée cote cet hiver sur le marché des transferts !

Alors qu'il vient de repousser une offre estimée à 6,5 millions d'euros plus des bonus en provenance de l'OL, l'actuel 16e de Ligue 1 va pouvoir compter sur un allié bienvenu pour tenter de conserver sa pépite en ce mois de janvier : la CAN 2017 (14 janvier-5 février). En effet, le néo-international va disputer la compétition avec la Côte d'Ivoire ! Une mauvaise nouvelle pour son club a priori, mais à y regarder de plus près…

Aulas ne veut pas d'un joueur engagé à la CAN

L'Angevin sera sur le front avec sa sélection au minimum jusqu'au 24 janvier, date de la fin de la phase de groupes. Et encore, les Eléphants, champions d'Afrique en titre, peuvent légitimement viser beaucoup plus haut s'ils se sortent d'une poule relevée et composée du Maroc, de la RD Congo et du Togo. Auteur d'une entrée en jeu prometteuse pour sa première cape en novembre contre la France (0-0), Pépé sera donc indisponible un mois environ.

Ce délai risque fort de décourager les prétendants de l'attaquant. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a notamment fait savoir qu'il excluait de recruter un joueur prenant part à cette compétition. Reste à savoir ce qu'en pense Lille, qui aurait adressé une proposition de 6 M€ à Angers, et Everton. «On ne va pas faire n'importe quoi, il n'y a pas de pression», assurait mardi le manager général angevin Olivier Pickeu sur les ondes de RMC.

«On a recruté mais je dois faire mon travail, imaginer une proposition qui serait difficilement refusable pour un club comme le nôtre et préparer l'éventualité d'avoir un ou deux renforts qui viendraient compenser ce départ, même si ce n'est pas l'option première.» Si la CAN va priver Angers d'un de ses hommes en forme pour un mois, elle pourrait aussi lui permettre de le conserver jusqu'en mai, ce qui ne serait pas de trop pour assurer l'opération maintien ! Puis si Pépé brille à la CAN, sa valeur pourrait encore grimper...

