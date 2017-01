Paris repart du bon pied - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 3-0 Club Africain) Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 04/01/2017 à 21h14 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sans chercher à forcer son talent, le Paris Saint-Germain a tout de même nettement dominé le Club Africain ce mercredi en amical (3-0). L'occasion aussi de voir les recrues hivernales Julian Draxler et Giovani Lo Celso pour la première fois sous le maillot parisien. Draxler a disputé 45 premières minutes intéressantes avec le PSG. Avant la reprise de la compétition, le Paris Saint-Germain affrontait le Club Africain ce mercredi en amical à Radès. Sans se faire violence, les champions de France ont obtenu ce qu'ils voulaient avec un succès 3-0. Après un premier quart d'heure assez pauvre, les Parisiens ouvraient le score sur leur première véritable accélération. Servi par Verratti dans la surface, Nkunku enroulait parfaitement sa frappe (1-0, 19e). La formation tunisienne réagissait immédiatement mais Trapp détournait la tentative des 18 mètres de Ben Yahia. Aligné en position d'avant-centre, Ben Arfa semblait chercher ses repères à la pointe de l'attaque parisienne. Au milieu, Verratti poursuivait lui sur la lancée de sa bonne fin d'année 2016. Unai Emery profitait de la pause pour procéder à sept changements. La dernière recrue parisienne, Julian Draxler, faisait notamment son apparition sur la pelouse. Lo Celso entrait lui à l'heure de jeu à la place d'un Ben Arfa toujours décevant. Une première intéressante pour Draxler Les deux se mettaient en évidence à 20 minutes de la fin, l'Allemand étant passeur pour l'Argentin dont la frappe puissante inquiétait Ben Mustapha. En fin de rencontre, Jaziri profitait d'une mésentente entre Rabiot, de retour sur les terrains, et Marquinhos pour se présenter seul face à Areola mais l'attaquant manquait le cadre. Le PSG était tout proche de se faire punir... Dans la foulée, Di Maria mettait fin au suspense d'un bel enchaînement contrôle-frappe (2-0, 91e). Avant un dernier but, superbe, d'Augustin (3-0, 93e). Durant sa mi-temps passée sur le terrain, Draxler a demandé à toucher beaucoup le ballon et cherché à accélérer le jeu. Une première bonne impression à confirmer. Draxler et Lo Celso devraient maintenant être revus samedi contre Bastia à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Ben Arfa, c'est moins évident. La note du match : 5/10 Il ne fallait évidemment pas s'attendre à du grand spectacle pour un match amical durant la trêve hivernale. Mais quand même, ce fut trop ronronnant pour être vraiment intéressant. On retiendra quand même les deux jolis buts parisiens inscrits durant le temps additionnel. Les buts - Après un joli travail à l'entrée de la surface, Verratti décale parfaitement Nkunku sur sa gauche. D'un plat du pied parfait, le jeune attaquant parisien trompe le portier adverse (1-0, 19e). - Sur le côté gauche, Maxwell sert dans la surface Di Maria, qui enchaîne contrôle puis reprise du gauche dans le petit filet opposé (2-0, 91e). - A l'entrée de la surface, Rabiot sert Augustin qui, sans contrôle, lobe Ben Mustapha d'un plat du pied parfait (3-0, 93e). Les NOTES des Parisiens : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Marco Verratti (7/10) Sur la lancée de sa bonne fin d'année 2016, l'Italien a livré une très bonne mi-temps face au Club Africain. Ses ouvertures ont plus d'une fois apporté le danger devant la cage adverse. C'est notamment lui qui amène le but de Nkunku en réalisant un joli numéro dans la surface tunisienne. Remplacé à la mi-temps par Adrien Rabiot (5), de retour sur les terrains mais qui a à l'évidence besoin de rythme pour confirmer les belles promesses affichées avant sa blessure. Passeur décisif quand même en toute fin de match pour Augustin. PARIS SG : Kevin Trapp (6) : impeccable, l'Allemand s'est notamment illustré en sortant une bonne frappe de Ben Yahia en première période même si elle n'était pas cadrée. Remplacé à la mi-temps par Alphonse Areola (5), pas réellement mis en danger. Un duel avec Jaziri en fin de match que l'attaquant tunisien gâche en frappant à côté. Alec Georgen (5) : titulaire sur le côté droit de la défense, le jeune défenseur parisien n'a pas démérité. Il a tenté de se montrer mais n'aura pas spécialement brillé. Ni déçu. Thiago Silva (6) : le Brésilien s'est comporté en patron derrière. Tranquille et rassurant durant ses 45 minutes passées sur le terrain. Remplacé à la pause par Marquinhos (4), qui perd un duel face à Jaziri en fin de rencontre qui aurait pu coûter cher au PSG. Presnel Kimpembe (5) : de la présence physique derrière mais aussi un peu trop de facilité parfois. Il aurait dû faire preuve d'un peu plus de simplicité même pour un match amical. Layvin Kurzawa (4) : l'ancien Monégasque a livré une première période décevante. Jamais dans le bon tempo, il a affiché notamment un déchet trop important en phase offensive. Un peu trop léger défensivement parfois en prime. Remplacé à la pause par Maxwell (6), déjà plus rassurant que son prédécesseur. Une mi-temps sérieuse, comme toujours. Passeur décisif pour Di Maria. Marco Verratti (7) : lire le commentaire ci-dessus. Thiago Motta (5) : l'ancien Barcelonais a joué à sa main au milieu, comme à son habitude. Tranquille dans son rôle de sentinelle devant la défense. Remplacé à la mi-temps par Grzegorz Krychowiak (5), qui a joué au même rythme que l'international italien dans l'entrejeu. Blaise Matuidi (5) : tantôt au milieu, tantôt sur le côté gauche de l'attaque, l'international tricolore n'a pas démérité mais n'a pas cherché non plus à tout donner pour ce match amical, c'est évident. Une belle occasion gâchée en fin de première période, due à un contrôle manqué. Remplacé à la pause par Angel Di Maria (6), qui a multiplié les courses pour proposer des solutions à ses partenaires. Après un bon coup franc repoussé par Ben Mustapha, il met fin au suspense dans le temps additionnel en inscrivant un joli but. Lucas (6) : remuant, le Brésilien a posé des problèmes à la défense tunisienne. Beaucoup de bonne volonté, mais un peu de déchet, comme d'habitude. Remplacé à la pause par la dernière recrue parisienne Julian Draxler (6), quil amène l'occasion de Lo Celso sur une belle action. 45 premières minutes parisiennes intéressantes grâce à une vraie volonté de mettre du rythme. Christopher Nkunku (6) : titulaire pour ce match amical, le jeune attaquant parisien a fait preuve d'une grande justesse technique pour ouvrir le score peu après le quart d'heure de jeu. Remplacé à la 62e minute par Giovani Lo Celso (non noté), qui s'est signalé à 20 minutes de la fin par une frappe puissante du gauche, captée en deux temps par le portier du Club Africain. Hatem Ben Arfa (4) : s'il est au départ de l'action qui amène le but de Nkunku, l'ancien Niçois, titulaire au poste d'avant-centre, n'a pas su s'illustrer à un poste qui n'est pas le sien. Il donne l'impression de jouer le plus souvent arrêté, ne sachant pas quoi faire du ballon. Remplacé à la 62e minute par Jean-Kévin Augustin (non noté), qui inscrit un superbe but durant le temps additionnel. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de chaque équipe ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Paris SG 3-0 Club Africain (1-0)

Stade olympique de Radès (Tunisie)

Arbitre : M. Haythem Guirat

Buts : Nkunku (19e), Di Maria (91e), Augustin (93e)



Paris SG : Trapp (Areola, 46e) - Georgen, Thiago Silva (Marquinhos, 46e), Kimpembe, Kurzawa (Maxwell, 46e) - Verratti (Rabiot, 46e), Thiago Motta (Krychowiak, 46e), Matuidi (Di Maria, 46e) - Nkunku (Lo Celso, 62e), Ben Arfa (Augustin, 62e), Lucas (Draxler, 46e). Entraîneur : Unai Emery.



Club Africain : Ben Mustapha - Iffa, F. Jaziri, Haddedi, Agrebi, Ben Yahia, Khalil, Ayedi, Srarfi, Khlifa, Chenihi. Entraîneur : Chiheb Ellili Titulaire au poste d'avant-centre, Ben Arfa ne s'est pas illustré au cours de cette rencontre Entré à la pause, Draxler a livré 45 premières minutes intéressantes sous le maillot parisien Giovani Lo Celso s'est lui illustré sur une frappe puissante du gauche à 20 minutes de la fin





