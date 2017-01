Equipe de France : Deschamps l'assure, Benzema et Valbuena ont un avenir avec les Bleus Youcef Touaitia - Equipe De France, Mise en ligne: le 04/01/2017 à 11h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mis sur la touche depuis l'explosion de l'affaire de la sextape en novembre 2015, Karim Benzema et Mathieu Valbuena n'ont toujours pas réintégré l'équipe de France. Pourtant, Didier Deschamps l'assure, les deux joueurs ont toujours leur mot à dire afin de porter de nouveau les couleurs tricolores. Benzema et Valbuena peuvent croire à un retour en sélection. Si l'équipe de France a atteint la finale de l'Euro 2016, perdue face au Portugal (0-1 ap), sa préparation n'a pas vraiment été de tout repos. Et pour cause, l'affaire de la sextape qui a explosé en novembre 2015, au coeur de laquelle Karim Benzema (29 ans) et Mathieu Valbuena (32 ans), alors cadres de la sélection, sont impliqués, a secoué le football français. Plus d'un an plus tard, Didier Deschamps, qui n'a plus fait appel aux deux joueurs depuis, assure que la porte des Bleus reste ouverte pour l'un comme pour l'autre. Deschamps n'en veut pas à Benzema Malgré ses récents propos à charge à l'encontre du champion du monde 1998, qu'il estime «avoir cédé sous la pression d'une partie raciste de la France» , le joueur du Real Madrid pourrait de nouveau jouer avec la tunique tricolore. «Je n'ai pas à avoir de position catégorique ou définitive. À chaque fois, je fais des choix par rapport à la situation, au contexte. Après, qu'ils soient populaires ou pas, je les assume» , a indiqué Deschamps dans un entretien accordé à L'Equipe. Si le vice-champion d'Europe a réussi à faire sans son meilleur buteur en activité, le patron de la sélection admet qu'il a déjà maintenu par le passé sa confiance en des joueurs qui avaient également été durs avec lui. «Karim, ce n'est pas la même chose. D'autres joueurs ont pu tenir des propos désagréables à mon endroit et ça ne m'a pas empêché de les reprendre en équipe de France» , a prévenu le champion du monde 1998. Valbuena a toujours sa chance Pour Valbuena, la situation reste différente. Difficilement remis de ce scandale, le milieu offensif a traversé des mois très compliqués au cours desquels le football pouvait lui sembler secondaire. Désormais de retour au premier plan avec l'Olympique Lyonnais, le Gone peut toujours rêver d'un come-back sur le plan international. «Il est toujours sélectionnable et fait partie d'un groupe d'une bonne cinquantaine de joueurs que l'on suit. Je sais qu'il est très attaché à l'équipe de France» , a confirmé Deschamps. Malgré tout, l'homme de 48 ans rappelle que l'équipe de France a beaucoup changé et que la concurrence dans le secteur offensif est plus féroce qu'il y a quelques années. «Maintenant, le paysage n'est plus le même qu'en 2014. Pendant son absence, des joueurs ont répondu présent, d'autres arrivent. Il faut aussi se projeter. Il y a le court terme, mars (avec la reprise des qualifications pour la Coupe du monde en Russie, ndlr). Et 2018. C'est dans un an et demi» , a ajouté le natif de Bayonne. Si l'on a du mal à croire à son retour en sélection, le Rhodanien peut au moins se targuer de figurer dans les petits papiers du boss... Que pensez-vous des propos de Didier Deschamps ? Selon vous, Benzema et Valbuena seront-ils rappelés en équipe de France ?





