Nice : la piste Depay définitivement enterrée !

Indésirable du côté de Manchester United, l'attaquant Memphis Depay a été cité parmi les possibles recrues de Nice cet hiver. Sauf que pour le président Jean-Pierre Rivère, le Néerlandais est inaccessible pour des motifs financiers.

Depay ne viendra pas à Nice cet hiver.

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes dimanche, les mouvements n'ont pas été aussi nombreux qu'attendus lors des trois premiers jours. Si le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille devraient agiter ce marché des transferts, Nice entend bien mettre son grain de sel afin de se maintenir en tête de la Ligue 1 au cours des prochains mois.

A ce titre, le club azuréen a longtemps eu l'idée de réaliser un joli coup en attirant l'indésirable Memphis Depay (22 ans), en perdition complète du côté de Manchester United. Malgré l'attractivité du projet niçois, cette piste n'aboutira jamais.

Rivère jette l'éponge pour Depay

A en croire le président Jean-Pierre Rivère, le Néerlandais, qui cherche un point du chute pour la seconde moitié de sa saison, reste inaccessible. «Memphis Depay ? On l'a regardé, comme beaucoup de clubs, mais c'est extrêmement compliqué. Depay, ce n'est pas chaud du tout ! C'est un dossier qui n'est pas dans nos moyens financiers» , a assuré le dirigeant des Aiglons sur les ondes de RMC.

«Vous avez un club qui l'a acheté un certain montant (34 millions d'euros, ndlr), qui souhaite le vendre. Quand on a regardé Depay, c'était dans une autre optique, qui n'est pas envisageable aujourd'hui. Il a été acheté très cher par Manchester United, ils veulent peut-être le vendre et on ne peut pas s'aligner sur ce genre de dossiers» , a continué l'homme d'affaires, réaliste.

Vers un mercato raisonnable

Malgré tout, Rivère espère bien réaliser un bon coup ou deux comme cela a pu être le cas l'été dernier avec Younès Belhanda et Mario Balotelli. Mais dans la limite du raisonnable. «On a un budget relativement serré, mais s'il y a des opportunités, on regardera malgré tout. Il faut toujours être en éveil. On travaille, mais il ne va pas se passer des choses phénoménales pendant ce mercato» , a ajouté le Niçois. Reste à savoir quelle pourrait être la perle rare pour le Gym. Une chose est sûre, ce ne sera pas Depay...

