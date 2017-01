OM : un nouveau deal à l'étude pour Payet, le club fixé pour Sanson !

Désireux de rapatrier Dimitri Payet cet hiver, l'Olympique de Marseille est prêt à dépenser beaucoup d'argent. Mais le club phocéen étudie une autre solution : inclure un joueur dans la transaction. Egalement intéressé par le Montpelliérain Morgan Sanson, l'OM est désormais fixé sur son prix.

Payet va-t-il revenir à l'OM ?

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes, ça s'active du côté de l'Olympique de Marseille ! Désireux de frapper un grand coup pour le premier mercato de l'ère Frank McCourt, le club phocéen étudie plusieurs dossiers séduisants. Et notamment celui de Dimitri Payet (29 ans), parti pour West Ham en 2015.

Afin de réaliser une opération espérée par tous les fans olympiens, l'OM est prêt à débourser entre 30 et 40 millions d'euros pour un joueur vendu 15 millions d'euros. Mais les dirigeants marseillais étudient aussi une autre solution pour convaincre les Hammers. Selon France Football, Marseille est disposé à inclure un joueur dans la transaction en plus d'une somme d'argent.

Alessandrini ou Sarr en échange ?

Deux éléments sont concernés : Romain Alessandrini (27 ans) et Bouna Sarr (24 ans), considérés comme des solutions de remplacement par Rudi Garcia. Le premier n'a jamais réellement convaincu depuis son arrivée dans son club de coeur en provenance de Rennes en 2014 et enchaîne les pépins physiques. Il n'a disputé que 6 matchs (3 titularisations) cette saison. Le second, transféré de Metz en 2015, n'a jamais réussi à s'imposer et totalise 17 matchs (9 titularisations) depuis le début de l'exercice.

Alors que West Ham ne semble pas vouloir céder l'international français même pour 40 millions d'euros, une telle proposition peut-elle séduire les dirigeants londoniens ? Ce n'est pas la valeur marchande des deux joueurs qui fera grimper le montant de la transaction, mais l'OM semble vouloir offrir une solution de rechange aux Hammers, qui auront besoin d'un renfort offensif en cas de départ de Payet. Mais il n'est pas certain que Sarr et Alessandrini seront perçus comme des options viables pour remplacer le Réunionnais, star de l'actuel 13e de Premier League...

Nicollin fixe le prix de Sanson

Parallèlement, Marseille est aussi très intéressé par le milieu montpelliérain Morgan Sanson (22 ans), régulièrement annoncé dans le viseur des Olympiens ces dernières années. Les dirigeants marseillais devraient bientôt rencontrer l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre. Et concernant les discussions avec Montpellier, l'OM sait à quoi s'en tenir.

«Ils ont déjà beaucoup de monde au milieu. Nous n'avons pas encore reçu d'offre, s'il y a beaucoup d'argent, il part. Tout est à vendre dans le football. Entre 10 et 15 millions d'euros, il part, c'est son prix» , a confié le président du club héraultais, Louis Nicollin, à Foot Mercato. La porte est donc ouverte et ce n'est pas le prix annoncé par «Loulou» qui devrait refroidir un OM redevenu ambitieux.

Pensez-vous que l'OM réussira à convaincre West Ham pour Payet ? Pour vous, Sanson serait-il une bonne recrue ?