Transfert : l'OM veut tout tenter pour le come-back de Payet !

Parti de l'Olympique de Marseille en 2015 pour West Ham, le milieu offensif Dimitri Payet a récemment ouvert la porte à un éventuel retour au sein du club phocéen. Et cela tombe bien, les dirigeants marseillais ont envie de frapper fort en recrutant l'international français !

Dimitri Payet, l'objectif du président marseillais Eyraud.

«Un retour à Marseille ? Je ne ferme la porte à rien. Je pense que Marseille a un nouveau projet qui me semble intéressant, après bien évidemment on est dans l'attente des premiers faits des nouveaux propriétaires. Tout le monde connaît mon attachement à ce club. J'en dis le plus grand bien parce que je le pense donc pourquoi pas.»

Le 19 décembre dernier, le milieu offensif de West Ham Dimitri Payet avait clairement ouvert la porte à un éventuel retour à l'Olympique de Marseille après son départ du club en 2015. Deux semaines plus tard, les déclarations de l'international français ne sont pas passées inaperçues auprès des dirigeants olympiens !

Eyraud s'est fixé Payet comme objectif !

Car d'après les informations du quotidien L'Equipe ce lundi, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud s'est fixé personnellement l'objectif de faire revenir Payet à l'OM et serait prêt à réaliser une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros aux Hammers pour le recruter dès cet hiver. Concernant le salaire du Tricolore, l'actuel 6e de Ligue 1 devrait faire l'effort financier pour tenter un très gros coup et ainsi convaincre l'une des chouchous du public du Stade Vélodrome de faire son come-back.

Sur le papier, il s'agirait d'une première recrue idéale pour lancer le projet porté par le nouveau propriétaire Frank McCourt. Auteur d'un dernier exercice (2014-2015) superbe sous les couleurs phocéennes, le joueur de 29 ans a depuis pris une nouvelle dimension en Premier League et s'est imposé comme un titulaire en équipe de France. Du coup, ce dossier s'annonce tout de même compliqué...

West Ham ne veut pas le lâcher...

Car si l'OM peut bien évidemment rêver d'un retour de Payet, il sera très difficile de convaincre West Ham de céder l'un de ses meilleurs éléments en cours de saison. Encore récemment, l'entraîneur du club anglais Slaven Bilic s'est opposé au départ cet hiver du milieu de terrain. «Nous ne voulons pas vendre Dimitri Payet et c'est un grand joueur. Il a un contrat et nous ferons tout pour garder Payet», a assuré le coach croate devant les médias.

De plus, le Réunionnais, sous contrat jusqu'en juin 2021, suscite également les intérêts de grandes formations européennes, dont Manchester United, et la concurrence sera donc rude pour l'OM. Désormais, Marseille ne s'interdit rien et Payet pourrait rapidement devenir une priorité, peut-être pour l'été prochain en cas d'échec en janvier.

Que pensez-vous de la piste Dimitri Payet pour l'Olympique de Marseille ? Est-ce la recrue idéale pour lancer le projet McCourt ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...