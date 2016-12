PSG : Augustin, Kimpembe... Les jeunes Parisiens ont la cote à l'étranger

Si le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer considérablement cet hiver, les jeunes joueurs de l'effectif rongent leur frein sur le banc du club. Ainsi, Jean-Kévin Augustin et Presnel Kimpembe pourraient faire l'objet d'offres venant de clubs européens ambitieux.

Augustin et Kimpembe ont des prétendants.

Après un mercato estival très décevant, le Paris Saint-Germain entend bien rectifier le tir cet hiver. Alors que Giovani Lo Celso et Julian Draxler vont renforcer les rangs parisiens, d'autres joueurs sont attendus.

Des arrivées qui signifient forcément un temps de jeu encore plus limité pour quelques éléments de l'effectif francilien, au sein duquel certains jeunes pourraient être amenés à se poser des questions.

Un prêt pour Augustin ?

C'est par exemple le cas pour Jean-Kévin Augustin (19 ans). Avec seulement un petit but en 10 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison, le jeune attaquant n'a toujours pas réussi à convaincre Unai Emery d'en faire la doublure d'Edinson Cavani. Trop tendre et bien trop brouillon devant le but, le champion d'Europe U19 ne progresse toujours pas et serait bien inspiré de tenter sa chance ailleurs afin de prendre son envol.

A ce titre, L'Equipe nous informe que Tottenham et le Borussia Dortmund pourraient prochainement passer à l'action pour l'enrôler. Le quotidien sportif assure que la formation allemande serait sur le point de proposer une offre au PSG, plutôt partant pour un prêt. Reste à savoir si un départ vers ces clubs est une bonne chose. En effet, Harry Kane et Pierre Emerick-Aubameyang sont indéboulonnables et on imagine mal Augustin, qui figure également sur les tablettes du Hertha Berlin, bousculer ces deux joueurs.

Southampton veut Kimpembe

Autre jeune du PSG qui intéresse à l'étranger, Presnel Kimpembe (21 ans). La situation du défenseur central est bien différente de celle de l'attaquant puisque le natif de Beaumont-sur-Oise a beaucoup joué en début de saison, montrant de belles aptitudes durant l'absence de Marquinhos. Sauf que depuis deux mois, le jeune Tricolore a retrouvé le banc de touche et n'est utilisé par le coach basque qu'à de rares occasions. S'il n'a pratiquement aucune chance de bousculer la hiérarchie dans un avenir proche, Southampton aimerait voler à sa rescousse.

Alors que Virgil van Dijk pourrait rejoindre un cador européen contre un énorme chèque, le club britannique pourrait réinvestir cet argent afin de tenter le coup pour le Parisien. Une piste qui aura néanmoins beaucoup de mal à se concrétiser pour les Saints puisque Kimpembe, qui a récemment rempilé jusqu'en juin 2021 avec le champion de France, reste un élément d'avenir pour le club de la capitale. A moins d'une offre complètement folle...

Quel avenir pour Augustin et Kimpembe au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...