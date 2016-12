Journal des Transferts : l'offre chinoise indécente pour CR7, les pistes offensives 4 étoiles de l'OM, Ben Arfa ne lâche pas...

La Chine craque pour Ronaldo, les ambitieuses pistes offensives de l'OM, revirement de situation pour James, Ben Arfa refuse de quitter Paris, Sissoko pourrait déjà partir... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Ronaldo a refusé un sacré chèque venant de Chine.

Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts.

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. L'incroyable proposition de la Chine pour CR7

Comme on a pu le constater ces derniers jours avec Oscar et Carlos Tévez, les clubs chinois sont prêts à de véritables folies pour attirer de très bons joueurs dans leur championnat. L'un d'eux est même disposé à faire une offre pharaonique pour Cristiano Ronaldo : un transfert de 300 millions d'euros et un salaire annuel de 150 millions d'euros ! Une proposition révélée par l'agent de l'attaquant du Real Madrid, Jorge Mendes, en marge des Globe Soccer Awards. Mais l'international portugais n'est pas intéressé. «L'argent ne fait pas tout, le Real Madrid est le club de sa vie» , a expliqué le célèbre représentant à Sky Sports Italia. CR7 a récemment prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2021 et n'a logiquement aucun intérêt à rejoindre la Chine actuellement.

2. Les pistes offensives de l'OM

Prêté cette saison au Torino par l'AS Rome, l'ailier Iago Falqué a éclaboussé le championnat italien de son talent. Assez pour faire chavirer l'Olympique de Marseille, très intéressé par les services de l'Espagnol. Selon Il Messagerro, le club français pourrait passer à l'action afin d'enrôler dès cet hiver le joueur formé à la Juventus Turin. Autre cible de l'actuel 6e de Ligue 1, Hakim Ziyech. Déjà pisté l'été dernier, le buteur de l'Ajax Amsterdam se retrouverait de nouveau dans le viseur olympien selon Soccernews, annonçant que l'OM compterait désormais réaliser une offre de 15 millions d'euros pour le Marocain. Problème : celui-ci a débuté la saison à Twente et il pourrait donc être acheté puis prêté dans sa formation actuelle jusqu'au terme de l'exercice en cours.

3. Revirement pour James !

En manque de temps de jeu au Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez a récemment ouvert la porte à un départ. Courtisé par Chelsea, le Colombien aurait même déposé une demande de visa britannique. Un indice accréditant l'hypothèse d'un départ chez les Blues au mercato d'hiver ? Pas vraiment. «James ne partira pas en janvier» , a assuré ce lundi l'agent du Cafetero Jorge Mendes dans les colonnes du quotidien AS. D'après le média madrilène, cette décision reflète surtout la position de la Maison Blanche. En effet, même si le TAS a réduit la sanction de la FIFA en autorisant le club à recruter dès l'été prochain, cela n'est pas suffisant aux yeux des Merengue, qui n'auraient lâché leur joueur qu'en cas de levée immédiate de l'interdiction. L'ancien Monégasque va devoir prendre son mal en patience...

4. Ben Arfa refuse de quitter Paris

Malgré un temps de jeu limité en première partie de saison et l'intérêt de clubs prêts à le relancer comme Fenerbahçe, le milieu offensif Hatem Ben Arfa a décidé de rester au Paris Saint-Germain en janvier, comme nous vous l'évoquions mardi. Une information confirmée par le quotidien Le Parisien ce mercredi. L'ancien Niçois refuse de qualifier d'échec ses cinq premiers mois passés à Paris. «Pour lui, un échec, c'est quand on a eu sa chance et que l'on n'a rien démontré. Il n'estime pas être dans ce cas-là, avec des règles de concurrence qu'il ne comprend pas toujours» , écrit le journal régional. «Ces cinq premiers mois de compétition racontent plutôt, selon lui, l'histoire d'une relation compliquée avec un entraîneur qui ne semble guère lui faire confiance et qui ne le voulait sans doute pas l'été dernier.» Le Tricolore fera le bilan en fin de saison. Si son temps de jeu ne s'améliore pas d'ici là, on peut imaginer que le natif de Clamart risque de changer son fusil d'épaule…

5. Moussa Sissoko à Everton ?

Transfert le plus onéreux de l'histoire de Tottenham (35 millions d'euros), le milieu de terrain Moussa Sissoko ne parvient pas à s'imposer chez les Spurs. N'entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, le Français pourrait voir ailleurs cet hiver. Selon le Daily Mirror, Everton pourrait bien revenir à la charge pour obtenir le prêt de l'ex-Toulousain. Pour rappel, Sissoko était tout proche de rejoindre les Toffees dans les dernières minutes du mercato estival avant de prendre la direction de White Hart Lane.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 31 décembre 2016 à 12h00.

C'est officiel :

- L'attaquant Kolbeinn Sigthorsson retourne à Nantes après la résiliation de son prêt par Galatasaray.

- Le défenseur Abdoulaye Bamba s'est engagé avec Angers jusqu'en juin 2018.

- L'attaquant d'Osmanlispor Cheick Diabaté a été prêté à Metz jusqu'à la fin de la saison.



- L'attaquant Carlos Tévez quitte Boca Juniors pour le club chinois du Shanghai Shenhua, où il touchera un salaire de 38 millions d'euros par an.

- L'entraîneur Bob Bradley a été limogé par Swansea.

- Cesare Prandelli a démissionné de son poste d'entraîneur de Valence.

- L'entraîneur Juande Ramos a résilié son contrat avec Malaga.

- L'attaquant Marouane Chamakh quitte déjà Cardiff City, deux mois après son arrivée.

- Le milieu de terrain Yann M'Vila a prolongé son contrat de trois années supplémentaires au Rubin Kazan.

- Sans club depuis son départ de l'APOEL Nicosie en fin de saison dernière, Fernando Cavenaghi a mis un terme à sa carrière.

- Sebastian Veron sort de sa retraite pour évoluer de nouveau avec Estudiantes de La Plata.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le nom du milieu offensif du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a été cité du côté de la Chine.

- Le FC Barcelone et le Milan AC sont sur les rangs pour le latéral droit du Paris Saint-Germain, Serge Aurier.

- Le Paris Saint-Germain n'a pas oublié le milieu offensif de Liverpool, Philippe Coutinho.

- Le Paris Saint-Germain cible toujours l'attaquant de la Fiorentina, Federico Bernardeschi.

- Le jeune ailier d'Ascoli, Riccardo Orsolini, aurait tapé dans l'oeil du Paris Saint-Germain.

- Liverpool serait entré dans la danse pour attirer l'attaquant du Paris Saint-Germain, Jesé.

- Southampton voudrait recruter le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe.

- Prêté au FC Séville, le gardien appartenant au Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu, pourrait rejoindre Cagliari.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Jonathan Ikoné plait énormément à Lille.



- Le latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy serait intéressé par un mouvement vers l'Olympique de Marseille.

- L'ailier de West Ham Sofiane Feghouli serait suivi par l'Olympique de Marseille.

- Le gardien du FC Porto Iker Casillas et le portier de Toulouse Alban Lafont seraient ciblés par l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille aurait proposé 10 millions d'euros pour le latéral gauche d'Aston Villa, Jordan Amavi.

- Le milieu de terrain Lassana Diarra pourrait quitter l'Olympique de Marseille pour la Chine dans les semaines à venir.

- Le milieu offensif du CD Palestino Leonardo Valencia se retrouve dans le viseur de l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille garderait un oeil attentif sur la situation de l'attaquant du Milan AC, Mbaye Niang, ainsi que celle de l'ailier de Bournemouth, Max-Alain Gradel.

- L'Olympique de Marseille suivrait le défenseur central du Celtic Glasgow, Efe Ambrose.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini intéresse le Genoa.

- Décevant avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant Aaron Leya Iseka devrait retourner à Anderlecht cet hiver.



- Le buteur de la Real Sociedad Carlos Vela se retrouve dans le viseur de l'Olympique Lyonnais.

- L'Olympique Lyonnais a réalisé une première offre de 6 millions d'euros à Angers pour l'attaquant Nicolas Pépé.

- Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Clément Grenier serait suivi par l'OGC Nice, Lille, l'AS Rome et West Ham.

- L'Olympique Lyonnais devrait voir son ailier, Rachid Ghezzal, quitter librement le club à l'issue de son contrat en juin prochain.

- Le latéral polyvalent de l'Olympique Lyonnais Jordy Gaspar plait à Bournemouth.

- L'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim plairait à la Juventus Turin.

- Pisté par Chelsea et Manchester United, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko souhaite rester à Monaco.

- Monaco suivrait le latéral droit du Havre, Ferland Mendy.

- Saint-Etienne viserait les attaquants Chadrac Akolo (FC Sion) et Loris Brogno (Sparta Rotterdam).

- Le milieu offensif de Ludogorets Wanderson pourrait s'engager avec Saint-Etienne.

- L'ailier de Bordeaux, Malcom, serait suivi par Chelsea, l'AS Roma, l'Inter Milan, la Juventus Turin, le FC Séville et l'AS Monaco.



- Lille avance ses pions pour l'ailier d'Angers, Karl Toko-Ekambi.

- L'attaquant de Rennes Paul-Georges Ntep a réfuté un éventuel départ vers l'Olympique Lyonnais.

- Rennes penserait à l'attaquant des Tigres de Monterrey, Andy Delort.

- Le gardien de Rennes Benoit Costil est toujours suivi par la Fiorentina.

- Rennes cible le gardien du Hajduk Split, Lovre Kalinic.

- Nantes viserait le latéral gauche du Virtus Entella, Cheick Keita.

- Toulouse a refusé une offre avoisinant les 10 millions d'euros de la part d'un club anglais pour son attaquant, Martin Braithwaite.

- Toulouse songe à se faire prêter l'attaquant de Montpellier, Kevin Bérigaud.

- Lorient a refusé une offre de Toulouse pour son attaquant, Benjamin Jeannot.

- Le milieu de terrain de Montpellier Morgan Sanson serait suivi par Bournemouth, West Bromwich Albion et le Borussia Dortmund.

- Montpellier vise le défenseur central du Zaglebie Lubin, Jaroslaw Jach.

- Caen ne veut pas recruter les milieux de Saint-Etienne, Benjamin Corgnet et Jérémy Clément.

- Caen va bientôt prolonger son milieu Jean-Victor Makengo jusqu'en juin 2020.

- Le défenseur central de Nancy Clément Lenglet pourrait rejoindre le FC Séville cet hiver.

- L'attaquant Loïs Diony ne quittera pas Dijon cet hiver.

A l'étranger :

- Chelsea cible cinq milieux de terrain pour cet hiver : Toni Kroos (Real Madrid), Radja Nainggolan (AS Rome), Arturo Vidal (Bayern Munich), Franck Kessié (Atalanta) et Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen).

- L'attaquant du Bayer Leverkusen Javier Hernandez pourrait faire l'objet d'une offre de 40 millions d'euros de Chelsea.

- Chelsea penserait au gardien de l'Atletico Madrid, Jan Oblak.

- Le buteur de Swansea Fernando Llorente pourrait se diriger vers Chelsea.

- Chelsea et Liverpool suivraient de près les performances du gardien du Torino, prêté par Manchester City, Joe Hart.

- Manchester United pourrait recruter le défenseur polyvalent du Benfica Lisbonne, Victor Lindelöf, l'été prochain.

- Arsenal penserait à l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann.

- Arsenal pourrait recruter le gardien de Sunderland, Jordan Pickford.

- Manchester City voudrait recruter le milieu de terrain d'Arsenal, Jack Wilshere, actuellement prêté à Bournemouth.

- Liverpool pourrait passer à l'action pour l'ailier d'Arsenal Alexander Oxlade-Chamberlain.

- Liverpool souhaiterait enrôler le gardien de l'Espanyol Barcelone prêté par le Milan AC, Diego Lopez.

- Everton pourrait proposer 45 millions d'euros pour deux Red Devils : le milieu de terrain Morgan Schneiderlin et l'ailier Memphis Depay.

- L'attaquant d'Everton Gerard Deulofeu va être prêté au Milan AC.



- Le défenseur central Pepe devrait quitter le Real Madrid pour la Chine cet hiver.

- Pour remplacer Pepe, le Real Madrid penserait à quatre joueurs : Iñigo Martínez (Real Sociedad), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Jésus Vallejo (Eintracht Francfort) mais surtout Marquinhos (PSG).

- Le milieu offensif du Real Madrid Martin Odegaard devrait être prêté au SC Heerenveen.

- Le FC Barcelone serait tout proche de recruter le latéral droit du FC Valence, Joao Cancelo.

- Le FC Barcelone aurait reçu une offre de 50 millions d'euros du Guangzhou Evergrande pour le milieu de terrain Arda Turan.

- Le défenseur central du Red Bull Salzburg Dayot Upamecano serait suivi par le FC Barcelone.

- L'entraîneur Diego Simeone devrait continuer l'aventure avec l'Atletico Madrid.

- Le latéral gauche Benoit Trémoulinas serait indésirable au FC Séville.

- Le défenseur polyvalent du FC Séville Timothée Kolodziejczak devrait rejoindre le Borussia Mönchengladbach.

- Le FC Valence aurait proposé 16 millions d'euros à Manchester United pour recruter le défenseur polyvalent, Marcos Rojo.

- Le FC Séville souhaiterait obtenir le prêt de l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial.



- Le Bayern Munich aurait trouvé un accord avec Hoffenheim pour le transfert du défenseur central Niklas Süle. Prix estimé : 35 millions d'euros.

- Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Julian Weigl plait à Manchester City et au FC Barcelone.

- La Juventus Turin va accueillir sous la forme d'un prêt de 2 millions d'euros le milieu de terrain du Genoa, Tomas Rincon.

- La Juventus Turin et l'AS Rome pourraient passer à l'action pour l'ailier du FC Porto, Yacine Brahimi.

- Le latéral gauche Patrice Evra pourrait quitter la Juventus Turin cet hiver.

- Pisté par le Spartak Moscou, le défenseur central Mehdi Benatia a réaffirmé sa volonté de poursuivre son prêt avec la Juventus Turin.

- Prêté à West Ham, l'attaquant de la Juventus Turin Simone Zaza pourrait terminer la saison du côté du FC Valence.

- L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri souhaiterait remplacer Arsène Wenger à Arsenal.

- L'attaquant du Milan AC Carlos Bacca devrait s'engager avec West Ham contre 30 millions d'euros.

- L'attaquant du Milan AC Luiz Adriano va signer au Spartak Moscou contre un chèque de 7 millions d'euros.

- Le défenseur central de la Lazio Rome Stefan de Vrij plait à Chelsea et au Bayern Munich.

- L'attaquant Manolo Gabbiadini va quitter Naples. Southampton pourrait proposer 20 millions d'euros pour l'Italien.

- L'Inter Milan pourrait accueillir le milieu de terrain de Liverpool, Lucas Leiva, et ciblerait les Français Morgan Schneiderlin (Manchester United) et Benjamin Stambouli (Schalke 04).



- Le club chinois de Quanjian Tianjin serait prêt à mettre 50 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic, ainsi que l'attaquant de la Fiorentina, Nikola Kalinic.

- Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg Axel Witsel pourrait rejoindre le club chinois du Shanghai SIPG.

- Beijing Guoan a transmis une offre de 7 millions d'euros à Galatasaray pour l'attaquant Lukas Podolski.

- La Super League chinoise s'intéresserait à l'attaquant d'Aston Villa, Jordan Ayew.

A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !