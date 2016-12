Tigres : malheureux au Mexique, Delort pourrait déjà revenir en Ligue 1

Après avoir forcé son transfert de Caen aux Tigres de Monterrey l'été dernier, l'attaquant Andy Delort ne parvient pas à s'imposer au Mexique. Du coup, le Français pourrait déjà revenir en Ligue 1 où Rennes lui fait les yeux doux.

Delort n'est pas à la fête au Mexique.

«Je suis très content de venir ici. Je viens pour gagner tous les titres possibles. Gignac m'a dit qu'il avait passé une année fabuleuse, que je pouvais venir tranquille. J'ai reçu de nombreux messages des supporters et j'ai pris la décision de parler avec le club pour venir. J'ai eu des offres d'autres formations, mais j'avais fait mon choix, ça fait longtemps que j'y pense.»

Près de quatre mois après ces belles paroles, Andy Delort (25 ans) a déjà perdu le sourire. Suite à son transfert forcé de Caen vers les Tigres de Monterrey, le Français espérait probablement vivre le même destin qu'André-Pierre Gignac. Raté.

Delort ne s'éclate pas au Mexique

Et pour cause, celui qui a été vendu 8 millions d'euros par le Stade Malherbe ne parvient pas à s'imposer outre-Atlantique. Alors qu'il rêvait d'une association avec l'ancien Marsellais, son entraîneur chez les Tigres, Ricardo Ferretti, opte généralement pour une tactique avec un seul avant-centre. Du coup, Delort joue peu et n'a été titularisé qu'à 2 reprises en 9 rencontres de championnat jusqu'ici.

Forcément, le principal intéressé ne cache pas son amertume. «Je suis champion du Mexique mais j'ai un peu l'impression qu'il manque un bout de bonheur» , a confié le Français au Midi-Libre. Pour ne rien arranger à ses affaires, ses proches ont également du mal à s'adapter à une culture complètement différente. «Ma femme et mon fils ont un peu de mal à s'adapter à la vie au Mexique» , a assuré le natif de Sète.

Rennes sur les rangs, mais pas que...

Une situation dont souhaiterait profiter Rennes, qui souhaite rapatrier le joueur passé par Wigan. Avec le départ à CAN de Giovanni Sio et la possible vente de Paul-Georges Ntep, les Bretons auraient tout intérêt à recruter dans le secteur offensif cet hiver. D'après nos confrères, l'actuel 7e de Ligue 1 aurait déjà noué des contacts avec l'avant-centre.

Une option intéressante pour les deux parties puisque le buteur pourrait se relancer dans un club ambitieux qui vise les places européennes en fin de saison. Mais attention, car d'autres formations françaises seraient également sur les rangs puisque le quotidien régional évoque un intérêt de l'Olympique de Marseille, de Saint-Etienne et de Montpellier pour le goleador. Si Delort souhaite retrouver son pays natal, il devrait avoir l'embarras du choix.

