Chelsea : Kanté a gagné plus de points que n'importe quel autre club de Premier League depuis 2015 !

Indispensable à Leicester la saison passée et désormais à Chelsea, N'Golo Kanté évolue à un niveau exceptionnel depuis son arrivée en Angleterre en 2015. D'ailleurs, le milieu de terrain français a gagné 123 points depuis cette date. C'est plus que n'importe quel autre club de Premier League sur cette période.

N'Golo Kanté s'est vite imposé à Chelsea

Le football est un sport collectif mais les statistiques d'un joueur sont évocatrices de l'impact de ce dernier au sein de son équipe. Et N'Golo Kanté peut se voir attribuer l'étiquette de machine à gagner. Depuis son arrivée en Angleterre en 2015, le milieu de 25 ans engrange les points de manière spectaculaire.

Kanté gagne plus que les clubs anglais

Sans doute séduit par les performances de Kanté, un utilisateur du site communautaire Reddit s'est intéressé aux points remportés par le Français depuis ses débuts en Premier League. Et le résultat est surprenant !

Depuis l'été 2015, Kanté a disputé 54 matchs de Premier League et affiche un bilan de 37 victoires, 12 nuls et seulement 5 défaites, trois fois contre Arsenal et deux fois contre Liverpool. Soit un total de 123 points gagnés en championnat. Et, tenez-vous bien, c'est plus que n'importe quel autre club du championnat anglais sur cette période, devant Arsenal (108 pts), Tottenham (106 pts), Manchester City (105 pts) et Liverpool (100 pts) !

Indispensable à Leicester puis à Chelsea

La saison passée, l'ancien Caennais a été l'un des grands artisans du sacre de Leicester. Si Jamie Vardy et Riyad Mahrez ont régalé en attaque, Kanté a apporté l'équilibre au milieu de terrain et la saison des Foxes n'aurait peut-être pas été la même sans lui. Il suffit d'observer l'exercice actuel des hommes de Claudio Ranieri, 16es de Premier League, même si le départ de l'international français n'explique pas tout.

Transféré de Leicester à Chelsea l'été dernier, Kanté s'est immédiatement imposé dans le onze d'Antonio Conte et il n'est pas étranger à l'excellente première partie de saison des Blues, actuels leaders de la Premier League. Sur les 18 matchs de championnat disputés cette saison, il a joué à 17 reprises, à chaque fois comme titulaire. Il est le troisième joueur de champ le plus utilisé par son entraîneur en Premier League avec 1 530 minutes, derrière Cesar Azpilicueta (1 620 minutes) et Gary Cahill (1 614 minutes).

