Transfert : Tévez quitte Boca pour Shanghai Shenhua et devient le joueur le mieux payé du monde !

Attendu ces derniers jours, le transfert de l'attaquant Carlos Tévez vers le club chinois du Shanghai Shenhua a été officialisé par Boca Juniors mercredi. L'occasion pour l'Argentin de toucher le jackpot et de devenir le joueur le mieux payé du monde avec un salaire annuel incroyable de 38 millions d'euros !

Carlos Tévez va toucher le pactole en Chine.

Après Oscar, transféré pour la coquette somme de 61 millions d'euros de Chelsea au Shanghai SIPG, la Chinese Super League a effectué un nouveau joli coup. En effet, le club voisin, le Shanghai Shenhua, a déboursé 10 millions d'euros pour recruter le buteur Carlos Tévez (32 ans) en provenance de Boca Juniors.

Tévez succombe aux sirènes chinoises

«Boca Juniors est parvenu à un accord avec Shanghai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tévez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique», peut-on lire dans un communiqué des dirigeants argentins. Revenu dans son club de coeur durant l'été 2015 après un passage brillant à la Juventus Turin, le natif de Ciudadela n'a pu s'empêcher de céder aux sirènes chinoises.

105 000 euros par jour !

Et il y a de quoi. En fin de carrière, Tévez a cette fois-ci réalisé le choix financier. Rémunéré à hauteur de 2 millions d'euros par an dans son pays natal, l'ancien joueur de Manchester United va toucher la somme tout simplement incroyable de 38 millions d'euros sur la même période en Chine, soit un salaire multiplié par 19 !

Par conséquent, Tévez devient, et de très loin, le joueur le mieux payé du monde, devant Oscar, qui touchera 23,9 millions d'euros par an dans l'empire du Milieu alors que Cristiano Ronaldo se contente de 22,3 millions d'euros annuels au Real Madrid. A un peu plus de 105 000 euros par jour, le football semble plus que secondaire...

Que pensez-vous du transfert de Carlos Tévez vers la Chine ? Trouvez-vous le salaire de l'Argentin indécent ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...