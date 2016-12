Transfert : déterminé à quitter Arsenal, Debuchy se verrait bien à l'OM !

Annoncé ces derniers temps dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy a évoqué publiquement son avenir ce jeudi. Désireux de quitter le club anglais, le Français a ouvert la porte à une aventure du côté de la Canebière.

Mathieu Debuchy voit un beau projet à l'OM.

Mathieu Debuchy n'a pas caché ses intentions. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec Arsenal, le latéral droit a été très peu utilisé par son entraîneur Arsène Wenger avec seulement 16 minutes disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Face à cette situation très délicate, le Français a assumé son envie de quitter les Gunners cet hiver dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

Debuchy veut partir d'Arsenal...

Malheureux par rapport à son temps de jeu à Arsenal, le défenseur veut partir afin de redonner un nouveau souffle à sa carrière. «Ce que j'espère de ce mercato ? Une porte de sortie. J'ai envie de relever un nouveau challenge, de me remettre dans le bain, de faire tout simplement mon métier correctement. À un moment donné, ça manque de ne pas avoir cette excitation, cette adrénaline», a confié l'ancien Lillois.

A 31 ans, Debuchy n'a pas de temps à perdre et ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. «Je préférerais un transfert sec mais je ne suis qu'un employé. Si le club me dit non, qu'est-ce que je peux faire ? (...) Réfractaire à un retour en L1 ? Non, la preuve avec mon passage à Bordeaux, qui m'a énormément plu. Il faudra voir ce qui se présente», a-t-il avancé.

... et se verrait bien à l'OM !

Et justement, dans le championnat de France, l'international tricolore a été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Clairement à la recherche d'un nouveau club, le latéral droit s'est montré plutôt séduit par cette possibilité. «Honnêtement, je ne sais pas où ça en est. J'ai dit à mes agents de ne revenir vers moi que s'il y avait quelque chose de concret. Après, Marseille, ça reste Marseille», a estimé le défenseur.

«Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l'un des plus gros clubs de L1, a-t-il lancé. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien.» Evoquée pour venir concurrencer Hiroki Sakai, la piste Debuchy se concrétisera-t-elle à l'OM ? La formation dirigée par Rudi Garcia a en tout cas un coup à jouer !

Que pensez-vous des propos tenus par Mathieu Debuchy ? Est-ce une bonne idée pour l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...