Transfert : Montpellier tenté par le pari Adebayor !

Tout proche de Lyon en septembre, Emmanuel Adebayor voit son nom ressurgir en France. L'attaquant togolais est dans le viseur de Montpellier pour le mercato hivernal.

Adebayor évoluait à Crystal Palace la saison dernière

Avec la longue indisponibilité de Casimir Ninga, victime d'une rupture des ligaments croisés, l'entraîneur de Montpellier, Frédéric Hantz, espère obtenir un attaquant supplémentaire cet hiver. L'Equipe nous apprend ce mercredi que l'une des pistes du club héraultais mène au Togolais Emmanuel Adebayor, tout proche de rejoindre Lyon en septembre.

Un intérêt confirmé à demi-mot par le coach du MHSC. «Du fait de l'indisponibilité de Ninga, il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c'est Adebayor, je ferai le maximum pour qu'il soit le meilleur possible. Si c'est un autre, je ferai... la même chose» , a confié Hantz au quotidien sportif. Problème, ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d'onde et préfèrent recruter en défense.

Nicollin est moins chaud...

Il faut dire que Montpellier possède la 5e meilleure attaque de L1 avec 28 buts inscrits, mais la 4e plus mauvaise défense avec 31 buts pris. «Nous, on n'a pas trop envie. On a assez dépensé de sous cette année» , a indiqué le président Louis Nicollin concernant l'arrivée d'un attaquant supplémentaire. Si Adebayor propose l'avantage d'être libre depuis son départ de Crystal Palace l'été dernier, son salaire représenterait un coût important.

Le MHSC est-il prêt à prendre un risque financier pour un joueur qui n'a pas joué cette saison ? Si les dirigeants montpelliérains décidaient d'accélérer sur ce dossier, ils devront aussi prendre en compte l'absence de l'Epervier durant la Coupe d'Afrique des nations cet hiver (14 janvier-5 février). Une compétition qui devrait lui permettre de retrouver du rythme mais retardera son adaptation.

