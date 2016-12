Transfert : pour son futur gardien, l'OM songe à Lafont et... Casillas !

A la recherche d'un nouveau gardien pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a déjà quelques pistes. Alors que le jeune Toulousain Alban Lafont plaît aux dirigeants marseillais, un autre nom étonnant est cité : Iker Casillas !

L'OM prêt à tenter le coup pour Casillas ?

Devenu gardien numéro 1 de l'Olympique de Marseille depuis le départ de Steve Mandanda l'été dernier, Yohann Pelé a connu un début de saison mitigé avant d'enchaîner des prestations plus abouties ces dernières semaines. Néanmoins, l'ancien Manceau ne semble pas faire partie des plans de la nouvelle direction pour le futur.

Le club phocéen s'est donc mis en quête d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Et à en croire les informations de RTL, Marseille semble étudier deux types de profil à ce poste.

L'étonnante piste Casillas

Le premier mène à un gardien d'expérience et de renom. En effet, la radio annonce un intérêt de l'OM pour Iker Casillas ! Une piste étonnante mais sans doute amorcée par le directeur sportif marseillais, et ancien gardien de l'Espagne, Andoni Zubizarreta. A 35 ans, l'ancien portier du Real Madrid n'évolue plus à son meilleur niveau mais il reste un nom prestigieux pour lancer le projet McCourt.

Il ne s'agit sans doute pour le moment que d'une idée et il faudra voir si les Olympiens tenteront le coup l'été prochain alors que Casillas n'aura plus qu'un an de contrat. L'ex-Madrilène sera-t-il intéressé par le projet marseillais ? Si convaincre «San Iker» sur le plan sportif s'annonce déjà difficile, trouver un terrain d'entente financièrement semble encore plus compliqué au vu de son salaire élevé chez les Dragons.

L'idée Lafont

L'autre idée des dirigeants phocéens se nomme Alban Lafont. A 17 ans, le Toulousain possède un profil bien différent de celui de Casillas. Ici, l'objectif est d'attirer un jeune talent promis à une grande carrière et capable de s'installer dans la durée. Pour sa deuxième saison en Ligue 1, le natif de Ouagadougou confirme cette saison son énorme potentiel avec le TFC et serait une très bonne recrue pour l'OM.

Marseille devra néanmoins signer un gros chèque pour convaincre le président toulousain Olivier Sadran, réputé dur en affaires, de lâcher sa pépite, surveillée par la Juventus Turin et Arsenal. «J'aimerais jouer plus tard dans un club cinq étoiles. Mais je garde les pieds sur terre» , déclarait Lafont en novembre. Aider l'OM à retrouver les sommets peut-il l'intéresser ? Affaire à suivre...

