Affluences L1 : le PSG toujours en tête, l'OL devance l'OM, Monaco complétement largué...

Au terme de la première partie de saison, le Paris Saint-Germain reste le leader des affluences dans les stades, mais enregistre une baisse notable. Grâce au Parc OL, l'Olympique Lyonnais prend la 2e place devant l'Olympique de Marseille. Et comme toujours, l'AS Monaco peine à remplir son enceinte...

Le public du Parc des Princes a répondu présent.

Si le Paris Saint-Germain a déçu sur cette première partie de saison avec seulement la 3e place au classement de la Ligue 1, le public du Parc des Princes continue de répondre présent. A mi-saison, le club de la capitale affiche en effet la meilleure affluence à domicile d'après les chiffres publiés par la LFP.

Paris toujours en tête, mais...

Sur sa pelouse, le champion de France en titre enregistre une moyenne de 44 507 spectateurs par rencontre après 19 journées avec le taux de remplissage le plus élevé de France avec 92,9% ! Cependant, sûrement à cause des résultats moins bons du PSG, ces chiffres sont en baisse par rapport à l'an dernier à la même période (46 634 spectateurs de moyenne, 97,3%). Derrière, on retrouve l'Olympique Lyonnais avec 40 618 spectateurs de moyenne. Les Gones ont été bien évidemment boostés par le déménagement au Parc OL.

Boudé par son public en début de saison, l'Olympique de Marseille complète le podium avec 33 933 spectateurs de moyenne malgré un stade de 58 317 places. Avec le projet de Frank McCourt et les meilleurs résultats depuis l'arrivée de Rudi Garcia, ce chiffre devrait s'améliorer sur la suite de l'exercice.

Monaco toujours à la traîne, Lens serait dans le Top 5

Dans le bas du classement, on note encore et toujours la présence de l'AS Monaco. Malgré le magnifique spectacle proposé par les hommes de Leonardo Jardim, le Stade Louis II n'attire pas les foules avec la plus petite affluence de L1 avec 8 712 spectateurs de moyenne et un taux de remplissage de seulement 52,8%. Dans ce domaine, Montpellier est le seul club à faire pire (43,1%).

Globalement, avec une moyenne de 20 297 spectateurs de moyenne en L1 par journée, la fréquentation des stades reste quasiment la même par rapport à l'an dernier (+201 spectateurs). Pour la petite anecdote, avec 26 862 spectateurs de moyenne en Ligue 2, Lens serait d'ores et déjà dans le Top 5 des affluences de L1. Un vrai public passionné !

Voici les affluences de Ligue 1 après 19 journées :

