Lyon : pour se relancer, Grenier dispose de l'embarras du choix

Poussé vers la sortie du côté de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Clément Grenier dispose de plusieurs pistes pour ce mercato d'hiver. Déjà intéressé par les services du Gone l'été dernier, l'OGC Nice pourrait passer à l'action en janvier.

Clément Grenier devrait quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver.

«Si Clément a une proposition, il pourra évidemment sortir avec des conditions privilégiées, c'est-à-dire qu'on n'exige pas un transfert, ça peut être un prêt. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, les seuls clubs qui nous ont demandés ont été rejetés par Clément. Je viens de le voir, il a un talent fou mais n'arrive plus à l'exprimer totalement à Lyon, on aspire à ce qu'il puisse trouver chaussure à son pied. Si on peut lui faciliter la vie, on le fera.»

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas pouvait difficilement faire plus clair concernant la situation de Clément Grenier, dont le gros salaire pèse dans les finances rhodaniennes. Très peu utilisé par son entraîneur Bruno Génésio sur cette première partie de saison, le milieu de terrain devrait logiquement mettre les voiles lors du mercato d'hiver.

Grenier suscite les convoitises

Car malgré ces derniers mois difficiles à l'OL, l'international français ne manque pas d'opportunités pour relancer sa carrière. Déjà annoncé dans le viseur de Lille afin de participer au projet porté par le futur propriétaire Gérard Lopez, le joueur de 25 ans figurerait également sur les tablettes de l'OGC Nice, de l'AS Rome et de West Ham selon les informations du quotidien régional Le Progrès.

Etant donné son temps de jeu à l'OL sur cet exercice (48 minutes disputées toutes compétitions confondues), Grenier ne devrait pas faire la fine bouche compte tenu du pedigree des formations intéressées par ses services. D'ailleurs, le Gym disposerait d'une longueur d'avance sur ce dossier...

Le Gym, une bonne idée ?

Déjà sur les rangs pour recruter Grenier l'été dernier, Nice n'avait finalement pas entériné son arrivée afin de valider les recrutements du milieu offensif Younès Belhanda et de l'attaquant Mario Balotelli. Du coup, cette information paraît crédible et le Lyonnais serait une recrue intéressante pour venir renforcer l'actuel leader de la Ligue 1.

Cependant, est-ce vraiment une bonne idée pour le Tricolore ? Pour donner un second souffle à sa carrière, il aura besoin d'avoir un temps de jeu très important et à Nice, la concurrence sera très rude avec les belles performances dans l'entrejeu de Wylan Cyprien, de Jean-Michaël Seri ou encore de Vincent Koziello. Mais après tout, se relancer à Nice est devenu une habitude...

