Chelsea : pour épauler le stratosphérique Kanté, Conte vise deux cadors Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 25/12/2016 à 19h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Leader incontesté de Premier League, Chelsea marche sur l'eau depuis trois mois. Emmené par un Antonio Conte très inspiré, le club londonien souhaiterait se renforcer au milieu de terrain et ainsi attirer un joueur capable d'épauler N'Golo Kanté. Pour cela, deux cadors du football mondial sont ciblés : Radja Nainggolan (AS Rome) et Arturo Vidal (Bayern). Nainggolan, cible prioritaire de Conte. En l'espace de quelques mois, Antonio Conte a réussi à remettre Chelsea sur les bons rails. Après un exercice 2015-2016 complètement raté, le club londonien a accueilli un des entraîneurs les plus prisés d'Europe, éliminé avec les honneurs du dernier Euro à la tête de la Squadra Azzurra. Désormais maître absolu du côté de Stamford Bridge, l'Italien sait ce qu'il veut pour son équipe, qui reste sur une série incroyable de 11 victoires consécutives en Premier League. Et le coach transalpin voit grand puisqu'il vise du très lourd pour son milieu de terrain afin d'accompagner le stratosphérique N'Golo Kanté (25 ans). Nainggolan l'été prochain ? Première cible de Conte, Radja Nainggolan (28 ans). Depuis le début de la saison, le Belge marche sur l'eau avec l'AS Rome et plait à de nombreuses formations européennes. Alors qu'il souhaite une rallonge salariale importante, le joueur passé par Cagliari ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants, d'où l'insistance de Chelsea pour le convaincre de rallier Londres. Reste que le principal intéressé n'est pas encore chaud pour quitter la Louve. «Ce n'est pas d'actualité. Je préfère rester à Rome jusqu'à la fin de la saison» , a lancé le Diable Rouge dans des propos relayés par les médias transalpins, qui affirment que le classement du club romain en fin de saison pèsera très lourd dans la décision du milieu de terrain, lié jusqu'en juin 2020, de rester ou non. La Gazzetta dello Sport va plus loin et dévoile que les Giallorossi, en cas de non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, seront obligés de céder leur élément le plus bankable. Conte veut retrouver Vidal Autre option pour Conte, Arturo Vidal (29 ans). Après une première saison de qualité avec le Bayern Munich, le Chilien marque le pas sous les ordres de Carlo Ancelotti et semble moins rayonnant que par le passé. L'occasion venue pour le boss des Blues de tenter un rapprochement avec la formation bavaroise pour permettre à au Transalpin de collaborer de nouveau avec un joueur qu'il a eu sous ordres trois années durant à la Juventus Turin (2011-2014). Selon les médias britanniques, le leader du championnat anglais préparerait une offre pour le Sud-Américain, sous contrat jusqu'en juin 2020. Cependant, on imagine mal l'ogre munichois lâcher une de ses pièces maîtresses en cours de saison eu égard à son coup de moins bien ces dernières semaines. A moins d'une offre de folie, il sera compliqué de faire bouger Vidal cet hiver alors que Chelsea n'est même pas qualifié en Ligue des Champions. En tout cas, on salive déjà d'une association entre Kanté et un de ces cadors ! Nainggolan ou Vidal pour accompagner Kanté à Chelsea ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





