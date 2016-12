ASSE : Clément, Corgnet, Lemoine... Les dirigeants perdent patience

Déterminée à se renforcer au mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne aimerait aussi alléger son effectif ainsi que sa masse salariale. C'est pourquoi les départs de Jérémy Clément, Benjamin Corgnet et Fabien Lemoine sont espérés. Mais se débarrasser d'un joueur n'est pas si simple...

Jérémy Clément et Benjamin Corgnet sont devenus indésirables à l'ASSE.

Pendant que d'autres formations luttent pour recruter, l'AS Saint-Etienne, elle, ne parvient pas à pousser ses indésirables vers la sortie. On parle bien sûr de Jérémy Clément (32 ans) et de Benjamin Corgnet (29 ans) qui avaient refusé de partir cet été.

Toujours absents des plans de Christophe Galtier, les deux milieux de terrain ne seront pas retenus en janvier. «J'ai du monde dans ce secteur-là, a expliqué l'entraîneur des Verts cette semaine dans Le Progrès. Ils ont choisi de rester et de jouer la carte de la concurrence. Ils ne posent pas de problème sur un plan professionnel mais pour la suite de leur carrière et pour être heureux, s'ils peuvent avoir un temps de jeu plus élevé, ce sera mieux pour eux et pour nous.»

Caïazzo constate les dégâts

Surtout pour l'ASSE qui ne retiendra pas non plus Fabien Lemoine (29 ans), alors que Galtier s'était opposé à son départ à Lorient pour 5 M€ cet été. Une perte financière pour Bernard Caïazzo qui constate que les trois joueurs cités lui coûtent environ la même somme en salaire brut sur une année. «Ce que tu as gagné avec la qualification en seizièmes de finale de l'Europa League, tu l'as perdu avec eux» , a regretté le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne dans L'Equipe.

Clément refuse de partir

Malheureusement pour le club stéphanois, cette situation pourrait durer. Pour commencer, Caen a démenti un intérêt pour Corgnet et a abandonné la piste Clément, révèle Ouest-France. De toute façon, l'ancien Parisien a prévenu qu'il ne quitterait pas l'ASSE cet hiver, quitte à évoluer en réserve et à jouer avec les nerfs de ses supérieurs. Trois dossiers qui réduisent forcément la marge de manoeuvre des Verts au mercato.

