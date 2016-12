PSG : et si Di Maria filait en Chine ?

Décevant depuis le début de la saison, Angel Di Maria vit des moments compliqués au Paris Saint-Germain. A tel point qu'un départ semble possible dès cet hiver avec une destination à la mode ces derniers mois : la Chine.

Di Maria, l'option chinoise.

Mais où est passé Angel Di Maria (28 ans) ? Auteur de 15 buts et 23 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée, l'Argentin n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le coup d'envoi de l'exercice. Incapable d'assumer son rôle de leader offensif, l'ancien joueur du Real Madrid agace en interne et a sévèrement été recadré par Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi en début de semaine.

Alors que ses dirigeants attendent de lui un redressement significatif après la trêve, un nouvel acteur pourrait bouleverser l'avenir du joueur : la Chine.

Mendes joue la carte chinoise

Selon L'Equipe, l'agent d'El Fideo, Jorge Mendes, entend bien intervenir à temps tant que son poulain garde une valeur marchande importante. Et l'homme d'affaires se tourne bien évidemment du côté de l'Asie où il installe doucement mais sûrement ses pions dans un marché en ébullition ces derniers mois.

Alors qu'Oscar et Carlos Tévez ont succombé cette semaine aux sirènes de la Chinese Super League, Di Maria pourrait également se laisser tenter par une aventure dans l'empire du Milieu. Nos confrères annoncent que «des discussions informelles» dans «l'hypothèse d'une arrivée de l'Argentin dans les prochains mois» existent.

Di Maria à l'épreuve de la concurrence

Bien sûr, on imagine mal le PSG céder un élément aussi important que Di Maria en cours de saison. Mais rien ne dit que le natif de Rosario retrouve un jour son niveau d'antan, d'autant plus que le staff parisien n'est pas du tout rassuré par les récents tests physiques effectués par l'Albiceleste selon la même source.

Avec les arrivées de Giovanni Lo Celso et de Julian Draxler, le coach parisien disposera de joueurs de qualité capables de concurrencer Di Maria. S'il ne veut pas que son histoire francilienne tourne au vinaigre, le Sud-Américain a tout intérêt à montrer un autre visage au plus vite.

Que faire de Di Maria au PSG ? Le club doit-il accepter une éventuelle offre chinoise ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...