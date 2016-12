Journal des Transferts : le PSG tient Draxler, rumeurs contradictoires à l'OM, Nice espère Brahimi, Chelsea à fond sur James...

Le PSG a bouclé l'arrivée de Draxler, de nombreux bruits de couloir à l'OM, Nice tente le coup Brahimi, Jesé d'accord pour partir en prêt, James Rodriguez se rapproche de Chelsea... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Le PSG a enfin mis la main sur Julian Draxler !

Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT.

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Draxler, première recrue hivernale du PSG

En attendant de dénicher un avant-centre susceptible de suppléer Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain a déjà mis la main sur sa première recrue du mercato hivernal ! Afin de relancer la concurrence sur les ailes, où Angel Di Maria a notamment déçu, le club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens pour attirer l'ailier Julian Draxler (23 ans), dans l'impasse à Wolfsburg. Les Loups ont officialisé la transaction samedi. D'après L'Equipe, le quadruple champion de France en titre a mis 36 millions d'euros sur la table (plus 6 M€ de bonus) ! Un montant conséquent, le 5e ex-aequo de l'ère qatarie, mais cependant moindre par rapport aux 65 M€ exigés par le club allemand l'été dernier.

Confronté à la concurrence d'Arsenal, le PSG a également offert le jackpot à l'international allemand avec un contrat de 4 ans et demi à la clé et surtout un énorme salaire de 9 M€ annuels qui le place déjà au niveau de Blaise Matuidi et Javier Pastore. En profitant de ses bonnes relations avec Wolfsburg, le club francilien pourrait également passer à l'action pour le latéral gauche Ricardo Rodriguez (24 ans). Selon Goal, l'international suisse pourrait être recruté en janvier et prêté à la formation allemande jusqu'à la fin de la saison. Soutenue par l'entraîneur Unai Emery, cette piste n'aurait cependant pas les faveurs du directeur du football du PSG, Patrick Kluivert. Affaire à suivre…

2. L'OM souffle le chaud et le froid

Enfin doté de moyens appréciables cet hiver sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille recherchera en priorité un latéral gauche, comme l'a confirmé l'entraîneur Rudi Garcia jeudi. Sollicité, le joueur d'Aston Villa, Jordan Amavi, s'est d'abord montré peu emballé, mais L'Equipe annonce vendredi que les dirigeants phocéens se montrent pourtant optimistes sur ce dossier. Reste que l'ancien Niçois risque de coûter cher. Du coup, le nom de Leonel Vangioni (Milan AC) circule aussi.

Mais le grand feuilleton de la semaine sur la Canebière concerne le milieu de terrain John Obi Mikel. En fin de contrat à Chelsea en juin prochain, le Nigérian pourrait être libéré dès cet hiver et son sélectionneur Gernot Rohr a fait état de «discussions avancées» avec l'OM. Alors que le Super Eagle serait venu aux renseignements par l'intermédiaire de Didier Drogba, son agent a cependant pris tout le monde à contre-pied jeudi en ne citant pas Marseille parmi les pistes les plus sérieuses. L'Equipe a ajouté vendredi que le Blue devrait privilégier le financier au sportif en tentant de décrocher un dernier gros contrat. Pas une bonne nouvelle, mais l'OM dispose toutefois d'une autre piste à ce poste : Mathieu Flamini, qui devrait être libéré par Crystal Palace.

3. Brahimi, futur gros coup des Aiglons ?

Dante, Younès Belhanda, Mario Balotelli… L'OGC Nice a multiplié les bons coups lors du mercato l'été dernier. Et le champion d'automne, en quête de renforts sur les ailes, aimerait évidemment en faire de même cet hiver. Dans ce cadre, le Gym a coché le nom de Yacine Brahimi (26 ans), confirme L'Equipe ! Le quotidien précise que les Aiglons espèrent obtenir l'ailier du FC Porto en prêt avec option d'achat. D'après la même source, les dirigeants des Dragons réfléchissent actuellement à la suite à donner à la proposition azuréenne. Ignoré par l'entraîneur Nuno Espirito Santo en début de saison, l'ancien Rennais a retrouvé son statut de titulaire depuis un mois et affiche un bon niveau. Par ailleurs, sa participation à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) avec l'Algérie ne représenterait pas un obstacle pour les Aiglons qui vont aussi perdre Jean-Michaël Seri et Younès Belhanda durant cette période.

Moins onéreuse que le dossier Memphis Depay, que Manchester United ne lâcherait pas à moins de 15 M€, cette piste demeure néanmoins compliquée car le controversé fonds d'investissements Doyen détient la majorité des droits du Fennec, récemment supervisé par l'Olympique de Marseille, Monaco, l'Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, la Juventus Turin, le Milan AC, Naples, le FC Séville ou encore West Ham. En cas d'échec, France Football révèle que le champion d'automne a contacté le milieu offensif de Naples, Omar El Kaddouri, pas pré-sélectionné pour la CAN avec le Maroc.

4. Jesé tout proche de la sortie

Recruté l'été dernier en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, l'ailier Jesé (23 ans) a signé une première partie d'exercice décevante au Paris Saint-Germain avec des prestations insipides et seulement 2 buts inscrits toutes compétitions confondues. Sollicité en prêt par plusieurs formations cet hiver, dont l'AS Roma et le Milan AC, l'Espagnol s'apprête finalement à rejoindre une destination surprenante.

En effet, d'après la Cadena SER, l'ancien Madrilène aurait donné sa parole pour rallier en prêt l'UD Las Palmas, le club de sa ville natale ! Une rencontre aurait déjà eu lieu entre les deux parties et les échanges se seraient révélés fructueux. Sportivement, Paris ne s'oppose pas à un départ de l'Espagnol, surtout avec l'arrivée à venir de Julian Draxler. En revanche, le PSG souhaite que l'actuel 10e de Liga prenne en charge une partie du salaire de Jesé (plus de 400 000€ brut mensuels) et le club des Canaries n'en a pas les moyens. Les deux parties devraient tout de même parvenir à un compromis…

5. Chelsea à l'affût pour James Rodriguez

Quel avenir pour James Rodriguez (25 ans) ? Peu utilisé par Zinedine Zidane, le milieu offensif du Real Madrid a ouvert la porte à un départ. «Je veux être ici, mais parfois les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Il faut que je réfléchisse et je ne peux pas garantir si je vais rester ou non parce que je veux jouer plus. Je dois être calme, j'ai sept jours pour réfléchir là-dessus», a expliqué le Colombien dimanche dernier.

Des propos qui n'ont pas échappé à Chelsea. Fort des 71,5 millions d'euros récoltés grâce au transfert d'Oscar au Shanghai SIPG, le leader de Premier League préparerait une offre de 90 millions d'euros pour le Cafetero ! De son côté, l'ancien Monégasque paraît enclin à rejoindre les Blues. Actuellement au pays pour profiter des fêtes en famille, le Merengue aurait même déposé une demande de visa britannique auprès de l'ambassade du Royaume-Uni à Bogota ! Une information importante d'autant plus que le Real Madrid, de nouveau autorisé à recruter lors des prochaines périodes de transferts, serait ouvert à un départ du Sud-Américain dans les semaines à venir. Peut-être l'un des gros mouvements du mois de janvier !

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 24 décembre 2016 à 12h00.

C'est officiel :

- Après un long feuilleton, le défenseur central Thiago Silva a prolongé jusqu'en juin 2020 en faveur du PSG.

- L'OL féminine a recruté la star américaine Alex Morgan jusqu'en juin 2017.

- Chargé de mission auprès du président de Rennes, René Ruello, Mikaël Silvestre a quitté son poste.

- Le milieu offensif Oscar quitte Chelsea pour le Shanghai SIPG et 71,5 M€.

- Le gardien français Hugo Lloris a rempilé à Tottenham jusqu'en juin 2022.

- Libre, le milieu de terrain Joey Barton retourne à Burnley jusqu'en fin de saison.

- Le défenseur central Leonardo Bonucci a prolongé jusqu'en juin 2021 à la Juventus Turin.

- Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Julian Weigl a étendu son bail jusqu'en 2021.

- L'attaquant du Bayern Munich, Julian Green, va s'engager jusqu'en juin 2019 avec le VfB Stuttgart à l'ouverture du mercato.

- Crystal Palace a limogé son manager Alan Pardew, remplacé par l'ex-éphémère sélectionneur de l'Angleterre, Sam Allardyce.

- Le Borussia Mönchengladbach s'est séparé de son entraîneur André Schubert pour le remplacer par Dieter Hecking.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Fragilisé, l'entraîneur du PSG, Unai Emery, disposerait de six semaines pour convaincre ses dirigeants. Les noms de Fabio Capello, Roberto Mancini, Louis van Gaal et Arsène Wenger circulent pour lui succéder mais la plupart ont démenti.

- L'attaquant Edinson Cavani devrait bientôt prolonger jusqu'en 2020 au PSG.

- Le défenseur central Marquinhos a confirmé qu'il discute pour rempiler à Paris.

- Idem pour le milieu de terrain Blaise Matuidi, qui n'a aucune intention de s'en aller.

- D'après son agent, le milieu de terrain Marco Verratti ne restera pas à vie au PSG.

- Courtisé par le PSG, l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, optera plutôt pour l'OL ou l'OM s'il rejoint un jour la Ligue 1.

- Pour l'été prochain, le PSG pense au défenseur central de Southampton, Virgil van Dijk, et à celui d'Hoffenheim, Niklas Süle.

- L'attaquant de Tottenham, Heung-Min Son, plaît au PSG.

- Paris pourrait proposer 12 M€ à River Plate pour l'attaquant Lucas Alario même s'il n'a pas les faveurs d'Emery.

- Le PSG préparerait une offre de 30 M€ pour l'ailier du Benfica Lisbonne Gonçalo Guedes.

- Dans le viseur du PSG, le milieu de terrain de Santos Thiago Maia plaît aussi, entre autres, à Monaco.

- Bordeaux aimerait garder le latéral droit Youssouf Sabaly, mais le PSG, qui l'a prêté, n'est pas très chaud.

- Le milieu offensif de West Ham, Dimitri Payet, ne ferme pas la porte à un retour à l'OM.

- Courtisés par l'OM, le latéral droit Aleix Vidal et l'attaquant Paco Alcacer ne quitteront pas le Barça.

- Alors que l'OM ne paiera pas son amende de 10 M€, Lassana Diarra devrait partir cet hiver. Mais la gourmandise du milieu de terrain aurait fait fuir l'Inter.

- En échec à l'OM, l'ailier Romain Alessandrini plaît à l'AS Saint-Etienne en vue d'un prêt.

- L'OM intéresserait le latéral droit de Fenerbahçe, Gregory van der Wiel.

- L'attaquant de de l'Athletic Bilbao, Iker Muniain, plaît toujours à l'OM.

- Comme Saint-Etienne, l'OM s'intéresse à l'attaquant français de Sassuolo, Grégoire Defrel.

- Sans faire office de priorité, le défenseur central de l'Udinese, Molla Wague, plaît à l'OM.

- Dans le viseur de l'OM, le défenseur polyvalent de Chelsea Branislav Ivanovic intéresse aussi Valence.

- L'OL discute pour recruter l'attaquant Nicolas Pépé et le re-prêter 6 mois à Angers dans la foulée.

- Ciblé par l'OL, l'attaquant de la Lazio Rome, Filip Djordjevic, devrait plutôt rejoindre le Genoa.

- Poussé vers la sortie à Lyon, le milieu de terrain Clément Grenier se rapproche de Lille.

- Rennes a renoncé au prêt du milieu offensif du Real Madrid, Martin Odegaard.

- En fin de contrat en juin prochain, Paul-Georges Ntep va prolonger ou quitter Rennes en janvier pour plus de 7 M€. L'OL et l'OM seraient sur le coup.

- Rennes est sur la piste du milieu défensif du PAOK Salonique, Gojko Cimirot.

- Mino Raiola, l'agent de l'attaquant de Nice, Mario Balotelli, a confirmé des contacts avec des clubs anglais.

- Le milieu de terrain de Nice, Wylan Cyprien plaît à Southampton et à l'Atletico Madrid.

- Nantes songe à recruter l'attaquant de Bournemouth, Max-Alain Gradel.

- Le FCN aurait formulé une offre pour le défenseur central du Sporting Portugal, Paulo Oliveira.

- Outre l'OM, le latéral gauche d'Aston Villa, Jordan Amavi, est ciblé par Bordeaux.

- Le latéral gauche Diego Contento souhaiterait quitter Bordeaux.

- Le milieu de terrain des Girondins, Grégory Sertic, est tout proche d'Orlando City.

- Bordeaux est bien parti pour recruter le milieu de terrain des Newell's Old Boys, Daniel Mancini.

- L'Inter Milan discute avec Monaco pour recruter le milieu de terrain Joao Moutinho.

- Le latéral droit de Monaco Djibril Sidibé est suivi par Chelsea, qui garde aussi un oeil sur le milieu de terrain princier, Tiémoué Bakayoko, également dans le viseur de Manchester United.

- Prêté par l'AS Monaco au CSKA Moscou, l'attaquant Lacina Traoré songe à rejoindre Malaga.

- Lille pense maintenir le coach intérimaire Patrick Collot jusqu'au terme de la saison. La piste Marcelo Bielsa reste ouverte.

- Le LOSC a fait une croix sur le défenseur central Mamadou Sakho (Liverpool) et l'ailier Memphis Depay (Manchester United).

- Le milieu de terrain de Lille Mounir Obbadi plaît à Montpellier, et surtout Bastia, pour cet hiver.

- L'ASSE souhaite toujours vendre les milieux de terrain Benjamin Corgnet et Jérémy Clément.

- Toulouse ne lâche pas le milieu offensif du Racing Club, Marcos Acuña.

A l'étranger :

- Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, pourrait bientôt se voir proposer une prolongation.

- Le TAS a réduit l'interdiction de recrutement du Real Madrid à un mercato, celui de janvier 2017. Les Merengue pourront donc à nouveau recruter dès l'été prochain.

- Le Real discuterait avec Chelsea pour le gardien Thibaut Courtois, qui voudrait rejoindre la Maison Blanche.

- La Juve proposerait 60 M€ au Real pour le milieu de terrain Toni Kroos.

- Avec le Bayern Munich et l'Atletico, le Real Madrid s'intéresse au latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam.

- Le Real disposerait d'une option préférentielle sur l'ailier du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé.

- Le FC Séville souhaiterait conserver le milieu offensif Samir Nasri prêté par Manchester City.

- Le milieu offensif du FC Séville, Vitolo, a recalé l'Atletico Madrid.

- Manchester United veut déjà prolonger le manager José Mourinho, sous contrat jusqu'en juin 2019 et favorable à cette initiative.

- MU a ciblé le défenseur central de Benfica Victor Lindelöf pour cet hiver plus, l'été prochain, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann, le latéral droit de Benfica Nelson Semedo et le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko. Enveloppe à disposition : 215 M€ !

- Malgré un pont d'or proposé en Chine (143 M€), l'attaquant Zlatan Ibrahimovic veut rester à MU.

- MU attendrait 15 M€ pour vendre l'ailier Memphis Depay.

- Le milieu de terrain des Red Devils, Morgan Schneiderlin, prend la direction d'Everton.

- Le milieu de terrain de MU, Marouane Fellaini, est courtisé par l'Inter Milan et le Milan AC.

- West Ham ne veut pas lâcher son milieu offensif Dimitri Payet en janvier.

- Le buteur d'Everton, Romelu Lukaku, va prolonger.

- Malgré l'intérêt de West Ham, Chelsea ne veut pas prêter l'attaquant Michy Batshuayi cet hiver.

- Les Hammers espèrent obtenir en prêt l'un des attaquants de MU, Anthony Martial ou Marcus Rashford.

- Chelsea s'intéresse au défenseur central de Fenerbahçe, Simon Kjaer.

- Manchester City a démenti les velléités de départ du gardien Claudio Bravo.

- Le latéral droit du Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, plaît à City.

- Arsenal s'intéresse au latéral gauche de Valence, José Gaya.

- Cardiff City va se séparer de l'attaquant Marouane Chamakh, recruté en octobre.

- La Lazio Rome a ciblé l'attaquant français du FC Utrecht, Sébastien Haller.

- Le défenseur central du Bayer Levekusen, Omer Toprak, prend la direction du Borussia Dortmund.

- Le défenseur central Neven Subotic et le milieu de terrain Nuri Sahin pourraient quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach.

- En fin de contrat en juin, l'ailier Arjen Robben va rempiler avec le Bayern Munich.

- Le latéral gauche David Alaba se voit rester au Bayern.

A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !