Transfert : l'OM insiste pour Amavi et Muniain, la piste Van der Wiel surgit ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 23/12/2016 à 11h47 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A la recherche d'au moins un renfort par ligne cet hiver, l'Olympique de Marseille ne lâche pas le latéral gauche Jordan Amavi et l'attaquant Iker Muniain. Une piste plus surprenante fait son apparition ce vendredi avec le nom de Gregory van der Wiel annoncé du côté de la cité phocéenne. Van der Wiel joue peu à Fenerbahçe «A droite, on a un côté fort, ça serait bien de l'avoir à gauche aussi.» En conférence de presse mercredi, Rudi Garcia a annoncé sa priorité pour le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille : recruter un latéral gauche supplémentaire. Avec le départ d'Henri Bedimo à la CAN, et les prestations peu convaincantes sur le plan offensif de Tomas Hubocan et Karim Rekik , dont ce n'est pas le vrai poste, l'attente de l'entraîneur marseillais est logique. L'OM ne lâche pas Amavi Depuis plusieurs semaines, le nom de Jordan Amavi est cité sur les tablettes de l'OM. Si le défenseur de 22 ans annonçait récemment ne pas être très chaud pour un retour en France, cela n'a pas découragé les dirigeants marseillais. Alors que le directeur sportif Andoni Zubizarreta a entamé des discussions avec son entourage, L'Equipe annonce même ce vendredi que le club phocéen se montre optimiste sur ce dossier. Les décideurs olympiens ont-ils réussi à convaincre l'ancien Niçois ? En tout cas, il faudra aussi s'entendre avec Aston Villa. Et pour cela, Marseille devra signer un gros chèque pour convaincre les Villans de lâcher Amavi, recruté 15 millions d'euros en 2015. Si Frank McCourt veut séduire dès cet hiver, il devra mettre la main à la poche et cette somme ne semble pas insurmontable au vu des ambitions de l'Américain. En cas d'échec, la piste Leonel Vangioni (Milan AC) est citée en Italie. Muniain toujours courtisé Un élément offensif supplémentaire est également espéré en janvier. A ce poste aussi, un nom revient régulièrement ces dernières semaines : Iker Muniain (24 ans). Attaquant polyvalent auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de Liga cette saison, le joueur de l'Athletic Bilbao revient à son meilleur niveau après une déchirure du ligament croisé antérieur du genou la saison passée. Financièrement, ce dossier est en revanche plus compliqué puisqu'il faudra mettre le paquet pour convaincre le club basque de lâcher un joueur dont la clause libératoire est fixée à 45 millions d'euros. Une occasion à saisir pour Van der Wiel ? Enfin, une nouvelle piste étonnante fait son apparition ce vendredi. Selon le média turc Fanatik, l'OM serait l'une des options de Gregory van der Wiel pour se relancer après un début de saison difficile à Fenerbahçe. L'ancien joueur du PSG ne fait pas partie des plans de son entraîneur Dick Advocaat et n'a disputé que 6 matchs en championnat. Un départ serait donc souhaité par les deux parties. «Ce sera soit des opportunités pour construire un OM futur, ou alors un mercato de réparation» , expliquait Garcia. Marseille pourrait donc profiter de la situation du Batave de 28 ans, si l'opération se révélait intéressante financièrement, pour offrir un concurrent à Hiroki Sakai dans le couloir droit. Néanmoins, des clubs anglais et italiens seraient également à l'affût sur ce dossier. Que pensez-vous des joueurs ciblés par l'OM cet hiver ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





