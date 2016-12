PSG : Al-Khelaïfi défend le recrutement estival et annonce la couleur pour le mercato ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 23/12/2016 à 11h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si Nasser Al-Khelaïfi estime ne pas avoir fait d'erreurs lors du mercato estival, il reconnaît les difficultés de ses dernières recrues. Le Paris Saint-Germain tentera de corriger le tir cet hiver, et le président parisien ouvre la porte à un départ de Jesé. Le président du PSG Al-Khelaïfi est confiant Au terme de la phase aller du championnat, le Paris Saint-Germain pointe à la 3e place derrière Nice et Monaco. Un bilan loin d'être catastrophique mais le PSG séduit moins cette saison et a concédé d'étonnantes défaites contre Toulouse (0-2), Montpellier (0-3) et Guingamp (1-2). Pour la plupart des observateurs, l'une des raisons de ces difficultés est un recrutement estival raté. «on ne s'est pas trompés durant le mercato» Si Thomas Meunier a globalement répondu présent, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak et Jesé Rodriguez ont déçu. Mais Nasser Al-Khelaïfi refuse de parler d'échec. «On ne s'est pas trompés durant le mercato mais certains joueurs ont du mal à s'adapter, je ne vais pas le cacher» , explique le patron du club de la capitale au quotidien Le Parisien. «Ils doivent s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais ce n'est pas toujours évident. Je fais des erreurs, je n'ai pas peur de le dire. Mais ce n'est pas juste de tirer des conclusions définitives sur nos dernières recrues» , poursuit Al-Khelaïfi. La porte est ouverte pour Jesé Si le président parisien est prêt à laisser une chance aux recrues estivales, ce n'est pas forcément le cas pour Jesé qui pourrait faire ses valises six mois après son arrivée. «Emery m'a dit une chose très juste qui est ma vision depuis toujours : "Quand on fait une erreur, il vaut mieux essayer de la corriger que de vivre avec." Donc, si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger. La porte n'est donc pas fermée» , a-t-il réagi concernant le possible départ de l'Espagnol à Las Palmas en prêt. Pour corriger les erreurs, le PSG va s'activer cet hiver et une première recrue est en approche après l'accord trouvé avec Wolfsburg pour l'ailier allemand Julian Draxler, qui devrait remplacer Jesé justement. Faut-il s'attendre à d'autres mouvements ? «Nous discutons avec Patrick Kluivert et le coach, pour voir de combien de joueurs il a besoin. Les médias annoncent beaucoup de recrues, je ne sais pas où ils vont chercher le budget !» , lance Al-Khelaïfi. Un attaquant et un défenseur espérés Au moins deux autres recrues sont attendues. Un attaquant supplémentaire est recherché pour épauler Edinson Cavani. Les noms de Lucas Alario (River Plate) et Cristian Pavon (Boca Juniors) circulent du côté de la capitale. Le PSG pourrait aussi recruter un défenseur central pour compenser le départ de David Luiz. D'ailleurs, le président parisien est revenu sur la vente du Brésilien dans les dernières heures du mercato estival. «Nous, nous savons comment ça se passe à l'intérieur. On ne peut pas tout expliquer. David Luiz est l'une des plus belles personnes que j'aie rencontrées. Mais on a déjà deux des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Thiago Silva et Marquinhos. Et puis nous avons aussi des jeunes issus du centre de formation qui poussent. Bref, on avait des raisons de laisser partir David Luiz» , explique Al-Khelaïfi. Des propos qui semblent confirmer qu'une place de titulaire avait été promise à Marquinhos et que David Luiz n'était pas prêt à patienter sur le banc. Pour vous, quelles sont les priorités du mercato parisien ? Comment jugez-vous le recrutement estival ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





