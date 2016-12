Le meilleur effectif de Ligue 1 à mi-saison (2016-2017)

Depuis le début de la saison, certains joueurs brillent de mille feux avec leur club. Et d'autres se sont révélés ou ont confirmé leur talent. Au terme de la phase aller du championnat, Maxifoot vous dévoile son meilleur effectif et son équipe type du début de saison.

Edinson Cavani, le meilleur buteur de la Ligue 1.

Le meilleur effectif a été choisi selon les performances réelles des joueurs depuis le début de la saison 2016-2017, et non selon leur valeur supposée. Au regard de la complémentarité des joueurs, voici le meilleur effectif de Ligue 1 à mi-saison, réalisé par Maxifoot.

Dans cet effectif de rêve, vous pourrez noter la présence de sept Monégasques, six Niçois, deux Parisiens, deux Lyonnais, deux Guingampais, un Stéphanois, un Dijonnais, un Marseillais et un Montpelliérain, choisis non pas selon leur valeur marchande ou leur statut, mais en fonction de leurs performances réelles.

Le meilleur effectif de Ligue 1 depuis le début de la saison (hypothèse de 23 joueurs sous contrat)

Gardiens (3) : Stéphane Ruffier (Saint-Etienne), Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Baptiste Reynet (Dijon)

Comme tous les ans, il a été bien difficile de choisir trois éléments à ce poste, toujours bien pourvu en Ligue 1. Mais un portier a été réellement au-dessus du lot sur ces premiers mois de compétition, Stéphane Ruffier. Enchaînant les exploits dans sa cage, le portier de l'AS Saint-Etienne a rapporté de très nombreux points à son équipe et ce n'est pas un hasard si les Verts disposent de l'une des meilleures défenses de L1.

Bonne pioche du recrutement de l'EA Guingamp, Karl-Johan Johnsson a également retenu notre attention et participe activement aux bons résultats des Bretons. Enfin, Baptiste Reynet a été récompensé. Pas aidé par une défense parfois limitée, le gardien de Dijon a sauvé les siens à plusieurs reprises...

Défenseurs (6) : Kamil Glik (AS Monaco), Thiago Silva (Paris SG), Ricardo Pereira (Nice), Djibril Sidibé (AS Monaco), Dante (Nice), Marçal (Guingamp)

En défense centrale, le Monégasque Kamil Glik et Thiago Silva s'imposent comme des patrons. Réussite du recrutement de l'ASM, le Polonais s'est adapté très rapidement au sein du club de la Principauté et évolue à un haut niveau. Critiqué pour son manque de leadership au PSG, le Brésilien reste une valeur sûre de la L1 avec notamment un début de saison impressionnant. Pour doubler ce poste, le Niçois Dante a été choisi notamment grâce à son rôle de boss au sein de la meilleure défense du championnat.

Pour occuper le côté gauche, on pourra compter sur le Guingampais Marçal. Avec une intégration réussie, des prestations abouties et 5 passes décisives, le Brésilien a crevé l'écran pour ses premiers pas en L1. Sur le flanc droit, Ricardo Pereira s'est imposé comme une évidence de par sa solidité défensive et surtout son énorme apport offensif. Polyvalent comme le Portugais, le Monégasque Djibril Sidibé complète le secteur défensif et permet de ne retenir qu'un seul latéral pour doubler les deux couloirs.

Milieux (5) : Fabinho (AS Monaco), Timoué Bakayoko (AS Monaco), Jean-Michael Seri (Nice), Wylan Cyprien (Nice), Maxime Gonalons (Lyon)

Si l'AS Monaco dispose d'une attaque de feu depuis le début de la saison, il ne faut pas minimiser l'impact du duo Fabinho-Timoué Bakayoko dans l'entrejeu. Très actif à la récupération, les deux hommes sont indissociables et n'hésitent pas à se projeter pour participer aux victoires de l'ASM. A Nice, Jean-Michael Seri a tout simplement confirmé. Incontournable sous les ordres de Lucien Favre, l'Ivoirien a un volume de jeu incroyable et reste décisif (8 passes décisives, 1er en L1).

Recruté par le Gym pour 1,5 M€, Wylan Cyprien a été la révélation à ce poste sur ces premiers mois de compétition. Avec 4 buts et 2 passes décisives, l'ancien Lensois a pris une nouvelle dimension en retrouvant la L1. Et enfin, le Lyonnais Maxime Gonalons a également reçu nos faveurs grâce à sa régularité et son rôle de patron malgré les hauts et les bas des Gones.

Milieux offensifs (5) : Thomas Lemar (AS Monaco), Bernardo Silva (AS Monaco), Younés Belhanda (Nice), Florian Thauvin (Marseille), Ryad Boudebouz (Montpellier)

Les techniciens sont de sortie ! Auteurs de superbes performances au sein de la meilleure attaque du championnat de France, les Monégasques Thomas Lemar (6 buts, 4 passes décisives) et Bernardo Silva (2 buts, 4 passes décisives) ont traumatisé de nombreux défenseurs de l'Hexagone. Symbole du recrutement astucieux de l'OGC Nice, Younés Belhanda a simplement rappelé à la L1 tout son talent, signant au passage 3 buts et 3 passes décisives.

Si l'Olympique de Marseille a eu un début de saison délicat, un homme n'a jamais déçu : Florian Thauvin (5 buts et 3 passes décisives). Après avoir tout fait pour revenir au sein du club phocéen, l'ailier s'est enfin montré à la hauteur des attentes en enchaînant les belles performances. Un autre élément très technique a gagné sa place dans notre effectif, Ryad Boudebouz. Toujours aussi adroit avec ses pieds, le Montpelliérain a fait tourner les têtes tout en étant décisif (7 buts, 2 passes décisives).

Attaquants (4) : Edinson Cavani (Paris SG), Radamel Falcao (AS Monaco), Alassane Pléa (Nice), Alexandre Lacazette (Lyon)

Comment Edinson Cavani allait se comporter en prenant la succession de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque du PSG ? Cette interrogation a rapidement trouvé sa réponse ! L'Uruguayen a répondu présent en inscrivant 18 buts, s'imposant comme le meilleur à son poste en L1. Pour récompenser la meilleure attaque du championnat, la présence du Monégasque Radamel Falcao était indispensable. Auteur de 11 buts, le Colombien a retrouvé un bon niveau après deux années catastrophiques en Angleterre.

Auparavant critiqué pour son inefficacité, le Niçois Alassane Pléa a passé un cap cette saison. Profitant des blessures de Mario Balotelli, l'ancien Lyonnais a explosé en inscrivant 10 buts (avec un seul penalty marqué). Et enfin, le Gone Alexandre Lacazette complète cette ligne offensive. Si le Français a été bien aidé par ses buts sur des penalties (6), l'attaquant affiche tout de même un ratio impressionnant de 0,93 but par match.

Ils auraient également pu faire partie de l'effectif :

Sélectionner 23 noms n'a pas été facile et il fallait faire des choix. D'autres joueurs auraient aussi pu intégrer cet effectif. On pense notamment aux gardiens marseillais Yohann Pelé, niçois Yoan Cardinale et monégasque Danijel Subasic. En défense, Jérémy Sorbon mais aussi Loïc Perrin, Christopher Jullien et Marquinhos n'ont pas démérité. Au niveau des latéraux, Youssouf Sabaly n'a pas été loin de figurer dans la liste des 23. Auteurs d'un gros début de saison, les Parisiens Serge Aurier et Layvin Kurzawa ont payé leurs blessures et leurs passages à vide en cette fin d'année 2016.

Au milieu, Corentin Tolisso avait également le niveau pour intégrer cet effectif, mais difficile de sacrifier l'un des éléments choisis à son poste. Impressionnant, le Parisien Adrien Rabiot aurait mérité d'être retenu, mais son temps de jeu a été trop faible. On pense aussi à Lucas Deaux, Morgan Sanson. Dans un registre plus offensif, Lucas, Paul-Georges Ntep, Rony Lopes ou encore Jimmy Briand se sont distingués. Chez les attaquants, on retient aussi les belles performances de Mario Balotelli, Bafétimbi Gomis, Ivan Santini et Martin Braithwaite.

Exemples d'équipe type à mi-parcours (2016-2017) :

Avec 23 joueurs de cette qualité, les combinaisons possibles sont nombreuses. Quel schéma tactique et quel onze adopter ? A chacun de se forger un avis. Maxifoot vous propose deux versions, la première en 4-3-3, la seconde en 4-3-1-2...

