PSG : un transfert à 40 M€, un contrat XXL... Les détails financiers pour Draxler

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain ces derniers jours, l'ailier de Wolfsbourg Julian Draxler devrait bel et bien s'engager avec le club de la capitale. Outre un transfert estimé à 40 millions d'euros, Paris aurait mis le paquet pour convaincre l'international allemand.

Julian Draxler toucherait le jackpot à Paris.

«Je discute avec une ou deux équipes, mais il n'y a toujours pas de décision.» Pour le quotidien Bild ce jeudi, l'ailier de Wolfsbourg Julian Draxler a confirmé des discussions avec le Paris Saint-Germain, sans pour autant annoncer son départ pour le club de la capitale. Et pourtant, son arrivée au sein du champion de France en titre serait pratiquement bouclée...

Un accord proche des 40 millions d'euros avec Wolfsbourg

Annoncé de plus en plus proche de Paris, Draxler se trouverait effectivement en route pour le PSG. Retenu contre son gré par les Loups l'été dernier malgré des offres à plus de 65 millions d'euros, l'international allemand se retrouve désormais poussé vers la sortie en raison de ses performances catastrophiques sur cette première partie de saison.

Pour garder la face dans ce dossier, Wolfsbourg réclame 40 millions d'euros pour son transfert cet hiver et selon le site spécialisé Culture PSG, l'actuel 13e de Bundesliga va bel et bien obtenir cette somme. Pour prendre les devants sur ses concurrents, le PSG serait proche de trouver un accord avec la formation allemande pour un transfert de 40 millions d'euros, bonus inclus.

Un contrat XXL !

Si l'investissement du PSG serait donc important pour réaliser ce mouvement, les dirigeants franciliens auraient également mis le paquet pour convaincre Draxler. Car dans le même temps, un terrain d'entente aurait été trouvé avec le joueur concernant un contrat de 4 ans et demi. Et l'ailier devrait d'ailleurs signer pour un énorme salaire de 9 millions d'euros par an !

Dès son arrivée, le jeune talent de 23 ans deviendrait ainsi l'un des éléments les mieux payés du PSG avec des émoluments similaires à ceux de Blaise Matuidi ou encore de Javier Pastore. A un tel prix et malgré son potentiel, Draxler représenterait un vrai pari pour l'actuel 3e de Ligue 1 étant donné ses récentes performances.

