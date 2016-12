OM : Garcia précise sa priorité du mercato d'hiver

Auteur d'une belle fin d'année 2016 avec 4 succès consécutifs en L1, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant lors de ce mercato d'hiver. Devant les médias mercredi, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a dévoilé sa priorité sur cette période des transferts : recruter un latéral gauche.

Rudi Garcia souhaite recruter un latéral gauche.

Le premier mercato de l'ère Frank McCourt approche à grands pas pour l'Olympique de Marseille ! Officiellement racheté par l'homme d'affaires américain mi-octobre, le club phocéen se trouve actuellement sur une excellente série avec 4 victoires de suite en Ligue 1 pour terminer cette première partie de saison à la 6e place du classement.

Pour viser encore plus haut et se qualifier pour une compétition européenne au terme de cet exercice, l'OM a bien l'intention de se montrer actif cet hiver pour renforcer son effectif. Si l'objectif serait de recruter un élément par ligne, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a désigné sa grande priorité.

Garcia veut un «vrai» latéral gauche

Pourtant peu enclin à évoquer cette période des transferts, le coach de l'OM a ainsi dévoilé son envie principale devant les médias mercredi après la victoire face à Bastia (2-1) pour le compte de la 19e journée de L1. «On ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce sera soit des opportunités pour construite un OM futur, ou alors un mercato de réparation. On peut en parler mais Henri Bedimo sera à la CAN, il nous faudrait un latéral gauche», a-t-il avoué.

«On a vu tout de même vu que Rekik et Hubocan étaient bons à ce poste. À droite, on a un côté fort, ça serait bien de l'avoir à gauche aussi. Si on trouve, c'est bien mais sinon on a démontré qu'on était capable de bien faire sans», a nuancé le technicien français par la suite. En effet, si Tomas Hubocan et Karim Rekik ont fait le job pour palier à l'absence d'Henri Bedimo, les deux éléments ont de grosses lacunes, notamment en attaque, et un spécialiste du poste serait une vraie plus-value dans ce groupe.

Le mercato d'hiver reste difficile...

Mais trouver la perle rare ne sera pas une chose facile pour l'OM. Malgré les nouveaux moyens du club avec l'arrivée de McCourt, le mercato d'hiver ne représente pas une bonne période pour réaliser de gros coups. «Des listes on en a, des joueurs on en a. Après, ce qu'on pourra faire ou pas, on verra, le mercato d'hiver est un marché particulier et j'en ai déjà trop dit», a déjà temporisé Garcia.

Pour l'instant, le nom du joueur d'Aston Villa Jordan Amavi (22 ans) a été le seul à revenir avec insistance concernant ce poste de latéral gauche. Et si cette piste se révèle séduisante sur le papier, elle sera particulièrement compliquée puisque l'ancien Niçois plaît à de nombreuses formations de Premier League et qu'il souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre. A Marseille de se montrer convaincant...

Que pensez-vous des déclarations de Rudi Garcia ? Le recrutement d'un latéral gauche est-il indispensable pour l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...