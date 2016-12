Transferts : Nice va bien tenter le coup Brahimi !

Désireux de se renforcer sur les côtés, l'OGC Nice aimerait attirer l'ailier du FC Porto Yacine Brahimi en janvier. D'après L'Equipe, le champion d'automne espère obtenir le prêt avec option d'achat de l'international algérien pour la seconde partie de la saison. Le club portugais étudierait cette option…

Yacine Brahimi bientôt de retour en L1 ?

Dante, Younès Belhanda, Mario Balotelli… L'OGC Nice a multiplié les bons coups lors du mercato l'été dernier. Et le champion d'automne, en quête de renforts sur les ailes, aimerait évidemment en faire de même cet hiver. Dans cette optique, comme pressenti depuis plusieurs jours, le quotidien L'Equipe confirme ce jeudi que le Gym a bien coché le nom de l'ailier du FC Porto Yacine Brahimi (26 ans) !

Blacklisté puis de retour en forme

D'après la même source, le club azuréen espère obtenir un prêt avec option d'achat de l'ancien Rennais pour la seconde partie de la saison. L'espoir semble permis puisque les dirigeants des Dragons réfléchiraient actuellement à la suite à donner à la proposition azuréenne. Mis de côté par l'entraîneur Nuno Espirito Santo en début de saison, l'international algérien a retrouvé son statut de titulaire depuis un mois et affiche un bon niveau.

Cela fait déjà plusieurs années que l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine a tapé dans l'oeil du coach niçois, Lucien Favre, et son profil de joueur technique et spectaculaire se marierait a priori à merveille avec le jeu des Aiglons. Par ailleurs, la participation de Brahimi à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) avec l'Algérie ne représenterait pas un obstacle pour le club azuréen, qui va aussi perdre durant cette période Jean-Michaël Seri et surtout Younès Belhanda qu'il aurait pu suppléer sur l'aile gauche. Malgré tout, l'éventuelle absence de Brahimi pendant trois semaines reste un élément négatif et limiterait son apport.

Doyen détient les droits de l'Algérien

Alors que Manchester United refuserait de céder Memphis Depay, dont le nom circule aussi sur la Côte d'Azur, à moins de 15 millions d'euros, la piste Brahimi permettrait tout de même de belles économies. Mais quelques difficultés restent à surmonter. La majorité des droits du Fennec sont notamment détenus par le controversé fonds d'investissements Doyen, ce qui a compliqué les choses l'été dernier au moment du transfert avorté du joueur à Everton.

Et puis, même si Porto consent à laisser partir son ailier, Nice n'est pas seul sur le coup. L'Olympique de Marseille, Monaco, l'Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, la Juventus Turin, le Milan AC, Naples, le FC Séville ou encore West Ham ont récemment supervisé le natif de Paris, même si rien ne dit qu'ils passeront tous à l'action. Contraint de s'exiler à l'étranger pour se révéler, Brahimi s'offrirait en tout cas une belle revanche en rejoignant l'une des équipes en forme de la Ligue 1 !

