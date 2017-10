OM : un match "pourri" pour Mandanda « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 11e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé sans briller sur la pelouse de Lille (1-0) ce dimanche soir. Après la rencontre, et interrogé par son coéquipier Adil Rami, le gardien marseillais Steve Mandanda, élu homme du match par la rédaction de Maxifoot avec une note de 8/10 (lire ici), se contentait des trois points pris malgré la prestation décevante de son équipe. "Aujourd'hui, c'était un match pourri ! Mais le plus important c'est d'être resté solide, de ne pas avoir pris de but et de gagner 1-0. Il faut savoir le faire par moment, et c'est ce qu'on a fait donc c'est bien", a déclaré le portier olympien sur Canal+. 4e au classement, l'OM se relance après deux matchs nuls contre Strasbourg (3-3) et Paris (2-2). 4e au classement, l'OM se relance après deux matchs nuls contre Strasbourg (3-3) et Paris (2-2).

