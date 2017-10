L'OM peut remercier Mandanda - Débrief et NOTES des joueurs (LOSC 0-1 OM)

Longtemps dominé, l'Olympique de Marseille, plus réaliste, a remporté un précieux succès à Lille (1-0), ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour le club phocéen, désormais 4e à un point de l'Olympique Lyonnais, 3e. Les Dogues, qui n'ont pas démérité, restent 19es.

La joie des Marseillais sur le but de Sanson.

Une semaine après sa solide prestation face au Paris Saint-Germain (2-2), l'Olympique de Marseille a confirmé sa bonne période en remportant un précieux succès à Lille (1-0), ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Valeureux contre le club de la capitale, les Phocéens, aidés par un excellent Steve Mandanda, ont cette fois-ci eu un mal fou à contenir des Dogues surprenants qui n'ont pas démérité mais bien trop tendres pour prétendre à la victoire. Au classement, l'OM fait la bonne opération en grimpant au 4e rang, à un petit point de l'OL. De son côté, Lille reste englué à une décevante 19e place.

Sanson met l'OM sur orbite, Mandanda fait le show

Tranchants d'entrée, les Marseillais prenaient immédiatement les devants grâce à Sanson, à la réception d'un coup franc en retrait de Thauvin (0-1, 6e). Une entame rêvée pour l'OM, qui laissait dès lors le ballon aux Dogues, trop peu inspirés dans les 30 derniers mètres. Mandanda, pas sollicité jusqu'ici, devait toutefois s'employer sur deux belles opportunités d'El Ghazi.

A force de laisser les Lillois jouer, les Phocéens se mettaient en danger. Mandanda sortait une nouvelle occasion de Pépé, qui montait clairement en puissance. De son côté, Evra n'était pas loin du second carton jaune pour une faute sur l'Ivoirien, mais M. Letexier se montrait indulgent. Malgré son but d'avance, l'OM, qui ne touchait plus le ballon, subissait et pouvait compter sur son grand gardien, de nouveau décisif sur une tête d'Amadou puis un coup franc d'El Ghazi avant la pause.

L'OM tient le choc

Au retour des vestiaires, les Nordistes continuaient de mettre la pression sur le but de Mandanda, heureux de voir deux frappes adverses détournées de justesse par sa défense. Et l'attaque olympienne dans tout ça ? Germain remplaçait le fantomatique Mitroglou et n'était pas loin de glacer le Stade Pierre-Mauroy sur sa première occasion, mais l'ancien Monégasque ratait le cadre.

Moins dans le coup physiquement, les Dogues laissaient passer leur chance. Face à des Olympiens qui avaient resserré les rangs, les protégés de Marcelo Bielsa, usés par leurs efforts, tentaient de revenir, en vain, malgré une énorme occasion de Ponce dans le temps additionnel. Une défaite cruelle pour Lille, qui reste 19e du classement. Pour l'OM, en revanche, c'est un très joli coup puisque les hommes de Rudi Garcia grimpent à la 4e place à un petit point de l'OL, 3e.

La note du match : 6,5/10

Un bon match, en partie grâce à une équipe de Lille très joueuse. Malgré le but encaissé, les Dogues n'ont jamais cessé d'attaquer et de mettre le feu sur le but de Mandanda. Les Marseillais, longtemps dominés, ont su se montrer solides pour garder leur but d'avance, le tout dans un stade archi-comble qui a poussé les siens jusqu'au bout.

Le but :

- Côté droit, Thauvin obtient un excellent coup franc à la limite de la surface. L'ailier marseillais le tape et sert en retrait Sanson, qui fausse compagnie à Ballo-Touré. Sans contrôle, le milieu olympien trompe Maignan d'un plat du pied puissant (0-1, 6e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Steve Mandanda (8/10)

Le gardien marseillais avait les mains bouillantes ce dimanche soir ! Alerté à deux reprises par El Ghazi puis par Pépé en première période, il est de nouveau décisif devant Amadou puis l'attaquant batave avant la pause. Cinq arrêts qui ont permis à l'OM de retourner aux vestiaires avec ce précieux but d'avance. Après la pause, il est beaucoup moins sollicité mais éteint le feu à la 82e minute sur une passe en retrait mal assurée par Kamara. Un vrai match de patron.

LILLE :

Mike Maignan (4) : le gardien passé par Paris a mal débuté sa rencontre, trompé par Sanson après une combinaison sur coup franc. La seule frappe cadrée de l'OM jusqu'à la tentative de Luiz Gustavo à la dernière minute. Rageant.

Edgar Ié (6) : placé à droite, le Portugais n'a pas été vraiment mis en difficulté par Ocampos. Il a fait son match.

Ibrahim Amadou (6,5) : un gros match du capitaine lillois. 80% de duels gagnés, 96% de passes réussies, 10 ballons récupérés, le Camerounais a fait le boulot avant sa sortie sur blessure. Remplacé à la 62e minute par Ezequiel Ponce (non noté).

Junior Alonso (6,5) : le Paraguayen a livré un match solide. Il a très peu été débordé et s'est souvent permis des montées intéressantes dans le camp adverse.

Fodé Ballo Touré (5) : le joueur formé au PSG est mal entré dans son match puisqu'il lâche le marquage sur Sanson sur l'ouverture du score. S'il se reprend par la suite, faisant preuve d'agressivité, son erreur aura finalement été fatale à son équipe. Dommage.

Thiago Maia (7) : aligné à son poste préférentiel, l'Auriverde a probablement livré son match le plus abouti. Bon à la récupération, propre dans ses transmissions, le milieu a marqué des points ce soir et aurait même pu égaliser à la dernière minute sans un sauvetage de Luiz Gustavo.

Thiago Mendes (7) : toujours intéressant, le milieu de terrain brésilien a livré un très gros match. Infatigable, il a littéralement mangé Luiz Gustavo et Anguissa au milieu. Même repositionné au poste de latéral, il a souvent tenté de percuter pour faire des différences. Une prestation solide.

Luiz Araujo (5) : s'il ne fait aucun doute sur le fait qu'il soit un excellent technicien, le Brésilien donne toujours cette impression de jouer seul sur son côté. Dommage, car en combinant avec ses partenaires, le Sud-Américain peut faire très mal. Remplacé à la 46e minute par Farès Bahlouli (5), qui a réalisé une entrée remarquée même s'il a souvent réalisé le mauvais choix.

Yassine Benzia (5,5) : s'il n'a pas été en réussite offensivement, le meneur de jeu lillois a livré un gros match dans l'engagement. Au four et au moulin, il n'a cessé de harceler les Marseillais qui ont du mal à se défaire de sa présence. Mais c'est surtout devant qu'on attend qu'il fasse des différences... Remplacé à la 77e minute par Yves Bissouma (non noté).

Anwar El Ghazi (5,5) : le Néerlandais a été le Lillois le plus entreprenant en première période, obligeant Mandanda à réaliser trois arrêts importants. Malheureusement, il baisse le pied après la pause, tentant souvent sa chance de loin, dont deux frappes à chaque fois détournées par la défense marseillaise. Du mouvement, mais une inefficacité frustrante.

Nicolas Pepe (6) : de nouveau aligné en pointe, l'attaquant ivoirien a été plus en vue que lors de ses dernières sorties. Il est monté en puissance au fil des minutes et a même, sur certaines séquences, retrouvé ses jambes de feu qu'il a jusqu'ici laissées à Angers. De bon augure même s'il n'a pas énormément tenté de tirs.

MARSEILLE :

Steve Mandanda (8) : lire commentaire ci-dessus.

Hiroki Sakai (6) : le match face à Neymar lui a apparemment donné beaucoup de confiance. En effet, le Japonais a semblé bien plus autoritaire et méchant, dans le bon sens du terme, qu'à l'accoutumée. Solide, il a fait son match malgré quelques difficultés face à El Ghazi, qui a souvent tenté de loin.

Adil Rami (6,5) : l'international tricolore ne s'est jamais embarrassé pour dégager très loin le ballon lorsque celui-ci arrivait dans ses pieds. Il a livré un bon match, mettant toujours le pied au bon moment.

Rolando (6,5) : souvent décrié, le Portugais fait mine de rien son petit bonhomme de chemin à l'OM. Une fois de plus, il a été solide derrière malgré sa lourdeur dans les duels.

Patrice Evra (4,5) : Amavi suspendu, le latéral gauche était titulaire et capitaine ce soir. Averti dès la 10e minute pour une faute sur Thiago Maia, l'international tricolore a échappé de très peu au carton rouge pour une nouvelle faute évidente sur Pépé à la 32e minute. Alors qu'on craignait le pire pour lui, il a étonnement relevé la tête après la pause, se montrant solide, notamment sur une intervention décisive devant Bahlouli qui avait fait la différence devant Ocampos. Pas rassurant dans l'ensemble, mais il a finalement tenu le choc. Remplacé à la 80e minute par Boubacar Kamara (non noté), qui a joué son premier match en Ligue 1.

Luiz Gustavo (6) : le Brésilien, qui a crevé l'écran contre le PSG, a été bien moins étincelant ce soir. Souvent battu dans l'impact physique par les deux Thiago, l'Auriverde a toutefois su hisser son niveau de jeu dans les 20 dernières minutes, reprenant du poil de la bête au meilleur moment. Son sauvetage à la dernière minute sur la tête de Thiago Maia a été décisif alors qu'il a une belle occasion de 2-0 quelques instants auparavant.

Franck Zambo Anguissa (5) : le Camerounais n'a pas été en réussite ce soir. Comme son compère brésilien du milieu, il a souvent été seul à combler les trous laissés par ses attaquants. Il a surtout, à de nombreuses reprises, été en retard sur ses interventions, parfois limites. Une petite partie.

Morgan Sanson (6) : Payet blessé, l'ancien Montpelliérain n'a pas manqué l'opportunité de briller d'entrée en ouvrant la marque sur sa première tentative. Malheureusement, c'est la seule action sur laquelle il brille puisque par la suite, on ne le voit que très peu. Un match de devoir. On retiendra que c'est lui qui offre les trois points à l'OM. Remplacé à la 89e minute par Aymen Abdennour (non noté).

Florian Thauvin (5,5) : moins chahuté par le public que par le passé, l'ailier a été décisif en obtenant le coup franc sur le premier but, qu'il offre sur un plateau à Sanson. Par la suite, il a été beaucoup moins en vue puisque les Dogues ne l'ont pas lâché d'une semelle.

Lucas Ocampos (5) : l'ailier phocéen a semblé moins bien physiquement ce soir. Souvent battu dans les duels, l'Argentin a vécu une soirée sans. Mais comme toujours, il a répondu présent dans l'engagement.

Konstantinos Mitroglou (2) : le Grec a été absolument fantomatique. Privé de ballons, on peut tout de même difficilement lui en vouloir puisque les Marseillais ont arrêté de jouer après le but de Sanson. Et comme chacun le sait, le numéro 9 n'a pas forcément les qualités pour évoluer dans une équipe qui joue les contres. Remplacé à la 53e minute par Valère Germain (non noté).

LILLE 0-1 MARSEILLE (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 11e journée

Stade : Stade Pierre-Mauroy - Arbitre : F. Letexier



Buts : - M. Sanson (5e) pour MARSEILLE

Avertissements : Edgar Ié (69e) , Thiago Mendes (84e) , pour LILLE - P. Evra (10e) , Luiz Gustavo (44e) , A. Rami (51e) , pour MARSEILLE



LILLE : M. Maignan - Edgar Ié , I. Amadou (E. Ponce, 62e) , J. Alonso , F. Ballo - Thiago Mendes , Thiago Maia - A. El Ghazi , Y. Benzia (Y. Bissouma, 77e) , Luiz Araujo (F. Bahlouli, 46e) - N. Pépé



MARSEILLE : S. Mandanda - H. Sakai , A. Rami , Rolando , P. Evra (B. Kamara, 80e) - A. Zambo Anguissa , Luiz Gustavo - F. Thauvin , M. Sanson (A. Abdennour, 90e) , L. Ocampos - K. Mitroglou (V. Germain, 53e)



Bielsa retrouvait l'OM pour la première fois depuis son départ fracassant en septembre 2015

Sanson a inscrit le but de la victoire très tôt dans la partie

El Ghazi a buté sur un grand Mandanda ce dimanche

Germain a failli marquer son premier but en L1 avec l'OM

La déception des Dogues à l'issue du match

Le but de la victoire signé Sanson (6e)