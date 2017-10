PSG : Henrique a voulu "humilier" Ben Arfa « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus apparu en match officiel avec le Paris Saint-Germain depuis le 5 avril contre Avranches (4-0) en Coupe de France, Hatem Ben Arfa (30 ans) a été prié de faire ses valises dès le 5 juillet dernier lors d’une réunion avec le directeur sportif francilien Antero Henrique. En présence de l’avocat du milieu offensif, Jean-Jacques Bertrand, et de son agent Michel Ouazine, le dirigeant du PSG s’est montré très clair ce jour-là. "Dans un premier temps, Henrique est un peu mordant. Il nous dit : 'Hatem n'est pas un joueur fait pour le PSG. Paris, c'est un grand club. Il n'a pas sa place ici.' Son ton était un peu humiliant, comme s'il voulait nous amoindrir, afin que l'on soit demandeurs plutôt que contrariants, a raconté Me Bertrand dans les colonnes du journal L’Equipe. Puis il ajoute : 'On veut qu'Hatem parte. C'est une décision du club.' Mais c'est qui, 'le club' ? Emery, auquel on fait porter le chapeau ? Henrique ? Al-Khelaïfi… ? Ça, on ne le sait toujours pas…" Déjà peu utilisé par Emery depuis son arrivée, le Tricolore paie a priori sa petite blague réalisée devant l’émir du Qatar qui a mis Al-Khelaïfi mal à l’aise (voir ici)… Déjà peu utilisé par Emery depuis son arrivée, le Tricolore paie a priori sa petite blague réalisée devant l’émir du Qatar qui a mis Al-Khelaïfi mal à l’aise ()…

