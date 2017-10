PSG : Krychowiak en veut à Emery

Un an seulement après son arrivée, Grzegorz Krychowiak (27 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) quittait déjà le Paris Saint-Germain. Direction l'Angleterre et la modeste équipe de West Bromwich Albion. Peu utilisé la saison dernière, le milieu de terrain garde un souvenir amer de son expérience parisienne et en veut beaucoup à Unai Emery.

"Vous savez, j’ai beaucoup parlé avec Unay Emery. Le coach pensait que je n’avais pas ma place dans l’équipe. Celui qui m’a dit ça est quelqu’un que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés en juin 2016 et il m’a dit personnellement de venir le rejoindre au PSG, raconte Krychowiak au site polonais Przeglad Sportowy, des propos relayés par CulturePSG. Maintenant, c’est fini… Je me concentre sur West Bromwich Albion. J’ai été déçu par Emery et je lui ai dit en tête-à-tête ce que je pensais."

Au cours de l'été 2016, le Paris Saint-Germain avait tout de même déboursé 33 millions d'euros pour arracher le Polonais au FC Séville...