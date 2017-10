Bayern : Ribéry gravement blessé ?

Bayern : Ribéry gravement bless é ? « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sale semaine pour le Bayern Munich ! A l'occasion de la 7e journée de Bundesliga, le club bavarois a été accroché par le Hertha Berlin (2-2) ce dimanche quelques jours après la déroute à Paris (0-3) en Ligue des Champions et le licenciement de Carlo Ancelotti. Mais pour sa première sur le banc des Munichois, l'intérimaire Willy Sagnol a été en plus confronté à la blessure de l'ailier Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison). Sur un ballon anodin de Corentin Tolisso à l'heure de jeu, l'ancien Marseillais s'est bloqué la jambe gauche dans la pelouse. Immédiatement, Ribéry s'est tenu le genou et a été porté par le staff médical pour sortir du terrain. Et cette blessure pourrait obliger le Français à être éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines...

