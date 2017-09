Séville : Ben Yedder voulait ramener le ballon « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mardi, le FC Séville a écrasé Maribor (3-0) lors de la 2e journée de la Ligue des Champions grâce à un triplé de l'attaquant Wissam Ben Yedder (27 ans, 4 matchs et 6 buts en LdC cette saison). Comme le veut la tradition, le Français va ainsi pouvoir repartir avec le ballon de la rencontre et il s'agissait d'un véritable objectif pour lui ! "Mon triplé est très important pour moi, je ne l'avais jamais fait en Ligue des Champions et c'était un objectif pour moi. Je voulais ramener le ballon à la maison car c'était le seul qui me manquait... Et je vais pouvoir le faire maintenant", a confié l'ancien Toulousain avec un grand sourire pour beIN Sports. Ben Yedder se rappellera longtemps de cette belle soirée. Ben Yedder se rappellera longtemps de cette belle soirée.

News lue par 1622 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+