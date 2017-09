Barça : si Mathieu peut se venger...

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, le défenseur polyvalent Jérémy Mathieu (33 ans, 7 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) a repris des couleurs depuis sa signature au Sporting Portugal cet été. Et l’ancien Sochalien espère bien profiter du match de Ligue des Champions mercredi (20h45) face à son ancien club pour envoyer un message aux dirigeants catalans.

"J’ai beaucoup de respect pour mes anciens coéquipiers et les fans. Si je fête un but contre le Barça, ce sera pour Bartomeu et Robert Fernandez (respectivement président et directeur sportif, ndlr) car la manière avec laquelle ils m’ont traité a été difficile à vivre", a lancé le Français dans les colonnes du journal Marca.

Attention aux coups-francs du Tricolore () !