Strasbourg : Laurey et ses idées noires... « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par Nantes contre le cours du jeu (1-2) ce dimanche en Ligue 1, Strasbourg enregistre une 4e défaite consécutive en championnat. Du côté de l'entraîneur alsacien Thierry Laurey, l'humeur n'est pas à la joie et cela se voit même lorsque le technicien essaie de plaisanter… "Je ne me suis pas suicidé, c'est déjà une bonne chose, donc au moins je serai là la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, a lancé l'ancien coach du Gazélec Ajaccio en conférence de presse. Que voulez-vous que je vous dise ? J'entends certains dire que c'est frustrant et je crois que c'est le mot à utiliser." Avant-dernier, le promu reste embourbé dans la zone rouge. Avant-dernier, le promu reste embourbé dans la zone rouge.

