Man Utd : Pogba bientôt opéré ?

Blessé aux ischio-jambiers contre le FC Bâle (3-0) en Ligue des Champions, Paul Pogba (24 ans, 5 matchs et 2 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) pourrait rater entre 6 et 12 semaines de compétition. Mais l'international français pourrait finalement subir une opération pour régler ce problème physique. "Sa blessure est un peu différente de Dembele parce qu'elle peut se guérir sans intervention chirurgicale. Une décision sera prise la semaine prochaine", a commenté le docteur finlandais Sakari Orava, qui s'est également occupé de l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé. Une opération représenterait une mauvaise nouvelle pour Pogba, qui pourrait se retrouver sur le flanc pour une durée plus importante.

