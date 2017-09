Dijon : 1 point qui en vaut 3 pour Amalfitano « Par Romain Lantheaume - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une belle débauche d’énergie, Dijon a ramené un bon match nul (3-3) de son déplacement sur le terrain de l’Olympique Lyonnais ce samedi en Ligue 1. Menés deux fois au score et en difficulté sur la fin, les Bourguignons se contentent largement du point obtenu, à l’image du milieu de terrain Romain Amalfitano (28 ans, 7 matchs en L1 cette saison). "Est-ce qu'on aurait pu gagner ? Il ne faut pas non plus abuser, un point c'est bien, a lancé le Dijonnais au micro de beIN Sports. On aurait pu mieux faire c'est vrai, mais il y avait une belle équipe en face, avec beaucoup de talent, donc c'est un bon point de pris. On était venus ici pour grappiller quelque chose, on l'a fait. Pour l'équipe, mentalement ce sont des points qui valent une victoire." Avec 16 buts encaissés, le DFCO possède plus que jamais la pire défense du championnat… Avec 16 buts encaissés, le DFCO possède plus que jamais la pire défense du championnat…

