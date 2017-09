Lille : Pépé, Bielsa admet son erreur « Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le dur, le Lille de Marcelo Bielsa reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Ironie du sort, alors qu’El Loco est loué pour son style offensif, l’attaque des Dogues n’a marqué qu’un but durant cette période ! Alignée comme avant-centre, la recrue Nicolas Pépé (21 ans, 4 matchs en L1 cette saison), plutôt utilisée comme ailier à Angers, a notamment du mal à convaincre et le technicien argentin admet que l’Ivoirien n’est peut-être pas fait pour ce poste. "Quand j'ai vu Pépé au sein de son (ancienne) équipe, j'ai remarqué qu'il était toujours très proche du but et frappait souvent. J'en ai déduit que c'était un attaquant axial. Peut-être que cette évaluation est difficile à défendre aujourd'hui, a reconnu l’ancien coach de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. Mais, au sein de l'équipe, il y a des ressources pour trouver des variantes qui nous offrent d'autres chemins pour marquer." Problème : après les départs de Nicolas De Préville, Eder et Baptiste Guillaume, la seule alternative à ce poste s’appelle Ezequiel Ponce, utilisé seulement 92 minutes depuis le début de la saison... Problème : après les départs de Nicolas De Préville, Eder et Baptiste Guillaume, la seule alternative à ce poste s’appelle Ezequiel Ponce, utilisé seulement 92 minutes depuis le début de la saison...

