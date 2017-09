PSG : Neymar, homme du match même en C1 !

PSG : Neymar, homme du match même en C 1 ! « Par Romain Rigaux - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà élu homme du match à quatre reprises (Guingamp, Toulouse, Saint-Etienne et Metz) en championnat par Maxifoot, Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) a remis ça en Ligue des Champions ! L'attaquant du Paris Saint-Germain a encore marqué les esprits lors de la victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow avec un but, une passe décisive et une présence offensive constante. Il a été noté 8,5/10. à retrouver ici). "Le PSG a recruté le Brésilien pour aller plus loin en Ligue des Champions et celui-ci a prouvé, comme en championnat, qu'il était déjà très investi dans son rôle de leader. S'il a eu droit à quelques interventions appuyées en début de match, il a ensuite pris le dessus techniquement sur ses adversaires. Ainsi, il n'a eu besoin que de 18 minutes pour ouvrir son compteur but avec Paris en C1 ! Déjà auteur de quatre réalisations et autant de passes décisives en Ligue 1, Neymar illumine chacune de ses sorties sous les couleurs parisiennes et il a offert un caviar à Mbappé sur le deuxième but. L'ancien Barcelonais est déjà incontournable !", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de Celtic-PSG ().

